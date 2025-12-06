「鯛魚禁藥案」烏龍！高雄衛生局致歉 認「設定出錯」數值放大10倍

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】全聯台灣鯛魚排日前被高雄市衛生局檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，後供應商自行送檢均「未檢出」，雙方各執一詞。高雄市衛生局4日公告最新進度，內部調查發現是檢驗儀器電腦設定遭更動，導致檢驗值被放大10倍，實際應為「未檢出」，並鄭重向業者、消費者致歉，目前已主動移送檢調釐清。

設定遭更動導致誤檢 衛生局：已移送檢調釐清

針對全聯「台灣鯛魚排」檢出動物用藥殘留爭議，高雄市衛生局4日晚間發布最新說明。高雄市衛生局潘炤穎副局長指出，所有的檢驗都有固定的步驟、反應時間、計算公式等，一個設定便會牽動整個檢驗結果的變化；內部調查顯示，檢驗科內部儀器品管紀錄正常，經比對後台資料發現，「恩氟喹啉羧酸」檢驗相關數值設定遭更動、被放大十倍，導致結果為不合格，正確應為「未檢出」。

廣告 廣告

衛生局持續追查，確認此應為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄，並已於發現異常第一時間通報中央主管機關食藥署。潘炤穎副局長表示，相關操作人員因考上高普考，已於11月4日離職，至於變動設定是因為操作疏失、還是蓄意，已交由檢調協助聯繫到案說明。衛生局向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉，也將與業者協調後續賠償事宜。

業者複驗結果均未檢出 未來持續與主管機關配合

「鯛魚排禁藥」一案引起社會關注，供應商口湖漁類生產合作社已於2日發布澄清聲明，表示已將同批產品送交第三方公正單位SGS複驗，結果均為「恩氟喹啉羧酸未檢出」，其他批次的抽驗結果也同樣未檢出。該社強調，所有台灣鯛原料在捕撈、宰殺前均依法檢測，確認「未檢出」動物用藥，才能進入加工流程，每批皆具完整SGS檢驗報告，日後也將持續與主管機關保持聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，維護食安。

全聯亦於4日發布聲明，感謝高雄市政府與衛生局迅速釐清事實、還原真相，並向產業和消費者提供重要科學依據，同時重申，食品安全為最重要的承諾，未來將持續與中央及地方政府合作，加強食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者可安心選購。

【延伸閱讀】

鯛魚排「藥檢超標」已流向全台！恩氟喹啉羧酸是什麼？誤食怎麼辦？

2款「血糖監測器」曝安全疑慮 美FDA發布警告！食藥署：國內未販售



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67030

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw