「鯛魚禁藥」檢驗鬧烏龍！高市衛生局道歉 全聯聲明：感謝還原真相

高雄市衛生局今（4）日晚間召開緊急記者會道歉，指出先前抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品有動物用藥超標一事，經內部調查發現是檢驗科內部儀器「設定條件遭更改」，導致最終檢驗結果為「不合格」。對此，全聯發布聲明，感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相。

高雄市衛生局今（4）日召開記者會道歉，指出先前抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品有動物用藥超標一事是檢驗科內部儀器「設定條件遭更改」。（圖／翻攝Google Maps）

【全聯官方聲明全文】

關於鯛魚新聞事件，首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。

此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。我們也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯集團始終將食品安全視為最重要的承諾。身為本土企業，我們深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來，全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。

