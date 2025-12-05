鯛魚禁藥「零檢出」10倍卻變有？高市衛生局曝檢驗全過程

全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥有誤，高市衛生局長黃志中（中）、衛生局副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）致歉。（紀爰攝）

高雄市衛生局毒鯛魚檢驗烏龍案惹議，高市議員邱于軒質疑，若數值是「零」，放大10倍應也同樣為「零」才對；對此，高市衛生局副局長潘炤穎回應，本檢驗項目「極限值為0.01ppm」，經查前項檢出錯誤檢驗值，是錯誤設定增量10倍的狀況下檢出，經RCA確認問題後再回推，應改判「未檢出」。

邱于軒質疑，大家都很好奇，如果鯛魚排數值是「零」，乘以10倍應該也要是零的結果，怎麼還會出現禁藥0.03、0.028ppm，認為衛生局未交代清楚。

廣告 廣告

潘炤穎回應，所有檢驗方法學都有其極限，尤其是微量分析檢驗項目。

潘炤穎指出，依據認證實驗室LC／MS檢驗方法學，本檢驗項目「極限值為0.01ppm」，經查前項檢出「錯誤檢驗值」0.030、0.028ppm為「錯誤設定增量10倍」之下檢出，經RCA確認問題後再回推實際值應為0.003ppm、0.0028ppm已超出方法學之「極限值」，故應改判「未檢出」。

換句話說，檢驗值出現 0.03、0.028 ppm 是因為儀器設定錯誤放大10倍，回推後實際數值僅0.003、0.0028 ppm，但已低於檢驗方法的偵測極限（0.01 ppm），因此應視為「未檢出」。

更多中時新聞網報導

保健》3高腰圍粗 代謝症候群找上醫生

勞動基金10月賺3006億 單月新高

中山73 12月選映伊莎貝雨蓓4名作