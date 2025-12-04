鯛魚食安烏龍竟是「專業傲慢」！議員痛批：恐涉國賠

全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥有誤，高市衛生局長黃志中（中）、衛生局副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）致歉。（紀爰攝）

全聯販售的「台灣鯛魚排（大）」日前被高雄市衛生局驗出動物用藥超標，全台4000多包緊急下架，事件引發全民恐慌數日，卻在今（4）日翻盤成烏龍一場。衛生局今晚坦承是「儀器人為設定錯誤」，正確結果應為「未檢出」，並向全聯與供應商致歉，全聯則發聲明感謝衛生局澄清誤解。不過，國民黨高市議員則痛批，這是衛生局「專業傲慢」的結果，甚至點出可能涉及國賠責任。

國民黨高市議員高市議員邱于軒痛批，衛生局「專業傲慢、資訊不透明」，這次事件不是小失誤，已經造成全台人仰馬翻。她自媒體報導起即展開追查，她多次向衛生局詢問檢驗流程、批次與數據來源，但都被以「還在整理資料」冷處理。

邱于軒進一步質疑，衛生局檢驗耗時長達40天不合理，恐已造成大量消費者食用有疑慮的產品；依她向海洋單位了解，魚類檢驗通常在5天內完成，40天的檢驗時程反而讓人懷疑是否出現流程問題或隱匿。

邱于軒語帶無奈地提到，她不是第一次遇到衛生局這樣的態度：「我知道你們要高標準捍衛食安，可是不能用『專業的傲慢』看待議員、也看待民眾」，她直言衛生局出發點為了食安是好的，「這次事件，雖然不一定要有人下台，但一定要有所懲處」。

邱于軒也提到，魚類養殖與飼料特性，不可能只驗到一片有問題，其他都正常，養殖池如果出問題，是整批出問題。口湖是台灣重要合作社，還外銷，高市衛生局這樣公布數據，叫漁民以後如何生存？「如果今天換作成是陳其邁所轄的永安石斑魚出事，他能接受嗎？」

國民黨高市議員白喬茵表示，衛生局出現這種重大失誤真的會嚴重打擊到產業與市民對於政府的信心，甚至衍生國賠全民買單的局面。這次會因為電腦設定錯誤增加10倍，未來會不會因為操作不當導致檢出量變成10分之一，最後不合格的商品變成合格的狀況呢？

白喬茵強調，不管是蓄意更改還是失誤，市府都應該好好跟大家說清楚，並重新檢討整個流程制度，這種嚴重事件未來絕對不應該再發生第二次。

