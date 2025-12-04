鯛魚食安風波烏龍一場 全聯：感謝衛生局澄清誤解

全聯販售之「台灣鯛魚排」被驗出動物用藥超標，今高雄衛生局調查為人為設定錯誤，正確結果應是「未檢出」。（示意圖／中時資料照）

全聯販售之「台灣鯛魚排（大）」被驗出動物用藥超標，緊急宣布下架，4000多包產品已售出，全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架。而（2日）其供應商「口湖漁類生產合作社」也在官網公布SGS檢驗報告，聲明無檢出動物用藥殘留；後續今（4日）高雄衛生局則召開記者會，內部調查發現是內部儀器的人為設定錯誤，正確結果應是「未檢出」，並向全聯致歉，引發烏龍一場，全聯也再度發聲明：

「關於鯛魚新聞事件，首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。我們也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

廣告 廣告

全聯集團始終將食品安全視為最重要的承諾。身為本土企業，我們深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來，全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。」

更多中時新聞網報導

養魚30年首出包 鯛魚出貨漁民喊冤

職安法增霸凌防治 最重罰百萬

陳漢典、LuLu見習《喜事》變客串