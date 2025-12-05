鯛魚驗錯害他睡不著 40年漁民不求償：澄清就好

東勢鄉漁民許朱元今出席記者會，他表示不會求償，但希望事件要澄清。（周麗蘭攝）

因高雄市衛生局鯛魚排檢驗烏龍事件，養魚40年無人知的東勢鄉漁民許朱元這幾天被記者狂cell，他今（5日）出席口湖魚類生產合作社舉行的記者會話不多，連記者詢問要不要求償？他都只簡答「免啦！」

許朱元說，這幾天很擔心養魚沒人要，「我會了死」（賠死），沒有辦法睡得好，出這個烏龍真的是會害死人，養魚40年沒有遇過這種事情。

記者問他要不要求償？他回答「免啦！」、「希望以後要報這種事件要注意，比較不會妨礙到， 是要怎麼說求償？ 要幫我們澄清啦。」

記者稱讚他度量大，他回「不然要怎麼辦！」記者再問「現在高不高興？」他回答「要怎麼說？比較好睡啦！」

