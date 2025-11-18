鯤鯓王平安鹽祭三大科儀完成祈福循環 發平安鹽分享祝福

鯤鯓王平安鹽祭舉行謝鹽儀式，雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、南鯤鯓代天府總幹事侯賢名及民眾將鹽撒向鹽田、回歸大海。（記者李嘉祥攝）

▲鯤鯓王平安鹽祭舉行謝鹽儀式，雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、南鯤鯓代天府總幹事侯賢名及民眾將鹽撒向鹽田、回歸大海。（記者李嘉祥攝）

「2025鯤鯓王平安鹽祭」於臺南北門南鯤鯓代天府熱鬧登場，歷經隆重莊嚴的鹽祭三大科儀－請鹽、祭鹽、謝鹽後圓滿落幕，二天活動期間還有藝文展演、在地特色市集、跋桮挑戰賽與童玩體驗，總計吸引超過46000名香客與遊客參與，人潮熱鬧滾滾，也展現國際級活動魅力。

鯤鯓王平安鹽祭白天有鹽鄉特色市集、囡仔公童玩節及跋桮挑戰，寓教於樂互動體驗廣受親子與青年喜愛；今年跋桮挑戰賽延續高人氣，吸引數萬名參與者角逐，各界關注的特別獎，最終由來自臺南的11歲小妹妹以連續擲出12個聖桮的成績奪得，拿下168888元。她表示這筆獎金將用於繳交學費，而鯤鯓王也透過獎金傳遞庇佑學子美意。

廣告 廣告

隆重盛大的謝鹽儀式於北門區井仔腳瓦盤鹽田舉行，現場聚集許多民眾一起參與感恩儀式，吳文進大法師帶領主禮官及百位民眾一起將鹽撒向鹽田、回歸大海，象徵返本還原，完成祈福循環；南鯤鯓代天府總幹事侯賢名、交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能及地方仕紳並共同主持「祈福鹽發送」，吸引近千名民眾排隊李顈領取加持過的平安鹽，將福氣與祝福帶回家，也為今年的鯤鯓王平安鹽祭畫下圓滿而溫馨的句點。

徐振能處長表示，今年活動持續推廣「信仰＋觀光」雙軌模式，整體活動結合在地宮廟、社區與產業，並加入互動探索數位牌樓、導覽體驗、童玩、市集與親子闖關遊戲，讓大小朋友在歡笑中感受鹽文化的魅力，吸引眾多國內外遊客參與，還有外籍旅客慕名而來，透過三大科儀與平安鹽分享感受到宗教文化，也留下鹽鄉記憶。

徐振能處長也強調，今年平安鹽祭能圓滿成功，歸功於多方合作與支持，包括南鯤鯓代天府、財團法人鯤鯓王慈善基金會、財團法人鯤鯓王博明美術館基金會、鯤鯓王發展委員會、鯤鯓王協進會、全球鯤鯓王聯誼會、台灣守護文創、晉基建設、台灣製罐工業旺爺沙士、井仔腳興安宮、井仔腳瀨東泰安宮、北門永隆宮、蚵寮保安宮、三寮灣東隆宮等多元夥伴共同參與，讓平安鹽祭不僅是宗教盛事，更成為國際級的觀光品牌，也與大家相約明年11月「2026鯤鯓王平安鹽祭」再見。