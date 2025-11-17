２０２５鯤鯓王平安鹽祭圓滿落幕吸引四萬六千人參與

二０二五鯤鯓王平安鹽祭圓滿落幕，今年吸引四萬六千人參與。（雲嘉南管理處提供）

記者盧萍珊/北門報導

二０二五鯤鯓王平安鹽祭圓滿落幕，兩天活動除有隆重莊嚴的鹽祭三大科儀請鹽、祭鹽、謝鹽，還有藝文展演、在地特色市集、跋桮挑戰賽與童玩體驗，雲嘉南風景區管理處統計，共吸引超過四萬六千名香客與遊客參與，現場湧入滿滿人潮。

鯤鯓王平安鹽祭的重頭戲，就是南鯤鯓代天府的跋桮挑戰賽，延續高人氣，吸引數萬名參與者角逐，最高獎金十六萬八千八百八十八元由來自台南的十一歲小妹妹，以連續擲出十二個聖桮的成績奪得。欣喜的她表示，獎金預計用於繳交學費，這份心願也讓鯤鯓王庇佑學子的美意，透過這份獎金傳遞出去。

南鯤鯓代天府的廟埕聚集許多民眾一起謝鹽的感恩儀式，由吳文進大法師帶領主禮官及百位民眾一起將鹽撒向鹽田、回歸大海，象徵返本還原，完成祈福循環。祈福鹽也發送給排隊民眾帶回家保平安，民眾攜帶桶子、袋子裝滿祈福鹽，要將平安歡喜帶回家。