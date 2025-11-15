鯤鯓王平安鹽祭登場!拚聖杯冠軍16萬8888元 明天還有機會

鯤鯓王平安鹽祭開幕，連二天在台南北門南鯤鯓廟舉辦。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕鯤鯓王平安鹽祭今天(15日)起連二天在台南北門南鯤鯓代天府廟埕登場，以「祈福同心，把幸福曬回來」為主題，活動強強滾，兩款平安鹽袋大受遊客喜愛，南鯤鯓廟的擲筊比賽吸引排隊人潮試手氣，明天將揭曉最多聖杯冠軍獨得16萬8888元。

今晚並舉辦平安鹽祭晚會，由許志豪、蔡昌憲等多位知名歌手接力開唱，將祈福氛圍推向最高潮。

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦平安鹽祭，是場觀光、產業、文化與宗教結合的年度盛事，帶動濱海觀光，平安鹽祭今天上午在井仔腳瓦盤鹽田先進行極具文化意義的請鹽、祭鹽，將平安鹽護送至會場的小鹽山，並推出雲嘉南濱海觀光圈特色市集、祈福鹽DIY親子互動遊戲區、南鯤鯓廟數位牌樓、文化導覽、囝仔公童玩節、跋桮挑戰賽等系列活動。

北門蚵寮國小太鼓隊在震撼鼓聲中為鹽祭揭幕，並邀請藝姿舞集與台南大學民俗隊攜手演出《鹽鎮祈安》，展現傳統宋江陣與現代表演藝術的融合，象徵鹽祭祈安的精神核心。

觀光署副署長黃勢芳說，平安鹽祭承載台南北門鹽業文化與王爺信仰，結合觀光，期盼創造旅遊熱潮，目前觀光署並積極規劃北回之巔旗艦計畫─微笑南灣IN台灣計畫，在嘉南跨域整合，加強景點的串聯性，形塑具國際旅遊吸引力的觀光地標軸線。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，平安鹽祭不只是宗教慶典，更是推動地方文化觀光的重要品牌，盼重振地方發展，帶動濱海觀光商機；南鯤鯓廟總幹事侯賢名建議，平安鹽祭成為雲嘉南濱海亮點活動，是世界最大的鹽祭，應申請國定民俗。

2025平安鹽袋以朱府千歲為主題，雲嘉南版鹽袋將發放1萬2千個，民眾捐發票3張就能兌換1個，南鯤鯓版鹽袋準備4萬6千個，民眾只要參加擲筊挑戰賽、拍照打卡就獲贈1個，吸引遊客排隊領取。南鯤鯓廟舉辦的跋桮挑戰賽，總獎金高達50萬元，吸引民眾參加跋桮，連小朋友、外國遊客也開心參加。

遊客排隊領取平安鹽袋。(記者楊金城攝)

雲嘉南管理處處長徐振能(左起)、觀光署副署長黃勢芳、南鯤鯓廟總幹事侯賢名展示2025朱府千歲主題的兩款平安鹽袋。(記者楊金城攝)

今晚平安鹽祭晚會，由歌手接力開唱。(記者楊金城攝)

