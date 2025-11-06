鯤鯓王平安鹽祭跨界演出 祈福之夜14日登場

臺灣規模最大的鹽文化慶典－「二○二五鯤鯓王平安鹽祭」，將於十一月十五、十六日於臺南北門南鯤鯓代天府登場，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能六日表示，今年特於十四日晚間加開「鹽祭序曲·祈福之夜」序曲音樂會，創意古典音樂家－大提琴家張正傑領銜演出，結合京劇、聲樂與古典跨界表演，於南鯤鯓代天府大鹽堆主舞台奏響「祈福同心，把幸福曬回來」樂章，為鹽祭揭開序幕。

徐振能處長說，南鯤鯓代天府近年歷經風災，廟埕與地方文化在修繕與重生中展現堅韌生命力；今年鹽祭主題「祈福同心，把幸福曬回來」不僅只是口號，更是災後復甦中彼此扶持、重建幸福的共同信念，音樂會主軸源自「以音樂為土地祈福」理念，盼以藝術作為社群凝聚與情感回歸媒介，將祈福儀式轉化為撫慰人心的力量。

徐振能處長指出，序曲音樂會演出陣容堅強，除張正傑外，並邀京劇名家朱陸豪同台展現深厚戲曲底蘊，連結在地人文與信仰，同時邀請旅外聲樂家女高、男中音及鋼琴家聯合演出，曲目橫跨古典、戲曲、詩文改編與專為祈福主題創作段落，以西洋聲樂和器樂交織出屬於台灣土地的情感層次。

張正傑說：音樂和信仰一樣，都能療癒心靈，能在有三百多年歷史的南鯤鯓代天府演出是很特殊的緣分，希望將音符化作平安祝福，送給這片土地與每一位來到現場的人。

徐振能處長強調，「鹽祭序曲·祈福之夜」象徵鹽祭希望之光重新串起藝術、信仰與地方生活，平安鹽祭晚會、鹽祭科儀、觀光圈市集與親子手作等精彩活動並將接力展開，邀全台民眾在鹽光、音樂與祝福中迎接幸福。