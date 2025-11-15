鯤鯓王平安鹽祭 盛大開幕

世界最大鹽祭典－鯤鯓王平安鹽祭盛大登場，眾人以鹽祈安，為臺灣祈福。（記者李嘉祥攝）

邁入第廿二年的「鯤鯓王平安鹽祭」十五日於臺南市北門南鯤鯓代天府登場，今年以「祈福同心，把幸福曬回來」為主題，融合信仰、文化與藝術，邀全民為台灣祈福；交通部觀光署副署長黃勢芳、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、南鯤鯓代天府總幹事侯賢名、南市民政局副局長吳明熙、觀旅局專委丁玲琍及議員、雲嘉南觀光圈理事長戴泳明等觀光公協會、宮廟代表均出席，為連續二日的平安鹽祭揭開序幕。

蚵寮國小太鼓隊、藝姿舞集與臺南大學民俗隊展現傳統宋江陣與現代表演藝術的融合，象徵鹽祭祈安的精神核心；活動前一晚搶先登場的「鹽祭序曲·祈福之夜」音樂會由知名大提琴家張正傑老師領銜演出，透過音樂祝禱迎接鹽祭大典。

來自全台二百廿位自行車愛好者擔任護鹽大使，與王爺同行，來自西班牙的遊客在馬德里受臺灣觀光資訊吸引來台自駕旅遊二週，透過ChatGPT推薦將「鯤鯓王平安鹽祭」列為必訪清單；「平安鹽祭晚會」邀許志豪、蔡昌憲等多位實力歌手演出，台語金曲響徹鹽鄉夜空，將祈福氛圍推向最高潮。

黃勢芳副署長表示，「鯤鯓王平安鹽祭」承載臺南北門鹽業文化與王爺信仰並結合觀光，盼透過鹽的潔淨與信仰力量創造旅遊熱潮；觀光署也規劃北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN臺灣計畫，跨域整合加強景點串聯性，形塑具國際旅遊吸引力的觀光地標軸線。

徐振能處長出，平安鹽祭不只是宗教慶典，更是推動地方文化觀光重要品牌，結合在地宮廟、社區與產業，今年也加入互動探索數位牌樓、導覽體驗、童玩、市集與親子闖關遊戲，有「捐發票換平安鹽袋」公益活動，還有「囡仔公童玩節」、總獎金高達五十萬元的「跋桮挑戰賽」等趣味體驗，親子完成闖關任務可獲得平安貼紙與祈福小禮，歡迎大家走訪臺南北門體驗世界最大鹽祭典。