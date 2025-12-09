鯨聲不止於海：公民科學串起人與海洋的連結

編按：在南台灣恆春，科學家挖出了8萬5000年前的鯨魚骨骸；在東部海域，賞鯨導覽員與遊客用手機記錄下海豚今日的身影。越來越多民眾正以公民科學家的身份，參與記錄這些海洋巨獸的身影。今年夏天，國立科學博物館特展《鯨掘》開展，海洋委員會海洋保育署於2025年8月31日舉行〈鯨聲共鳴：臺灣鯨豚公民科學進行式〉演講，一同探索台灣古老的鯨魚故事。

科技＋社群的力量：讓鯨豚研究更靠近公民

《鯨掘》特展的故事，從恆春的一隻巨大的灰鯨骨骼化石開始。2022年夏天，科學研究者在恆春挖掘出了一頭大鯨魚骨骸。它是一副距今約8萬5千年的鯨魚化石，全長超過15公尺，完整度高達70％以上，是目前臺灣發現最大、最完整的鯨魚化石，也為臺灣自古至今的環境變化提供了關鍵線索。

觀展民眾跟著策展人楊子睿的腳步，經過「鯨豚清修實驗室展區」，觀察科學家清理化石、拼湊骨架的細膩過程，探索台灣南端的地質秘密，揭開台灣南部珍貴的化石寶庫地位，進而面向現代鯨豚保育，思考人與海洋的共生未來。

如今的「科技＋社群」的加成，使原本專業侷限的科學觀測，有機會轉化為全民皆可參與的環境行動。

中華鯨豚協會以「Whale Finder尋鯨任務」APP，開發讓遊客能上傳鯨豚照片、物種與隻數的介面，使賞鯨活動成為數據蒐集的契機。研海生態顧問公司則以「LINE小幫手」取代傳統App，使漁民與船長更易參與回報。系統自動檢查格式與定位資訊，讓資料更具標準化與可比性，展現了「公民科學工具在地化」的創新。

余欣怡：把浪漫變成方法

黑潮文教基金會余欣怡笑說，20世紀末剛開始做科學化資料整理時，「工作人員有唸文學或藝術的，所以我有時候會在上面（紀錄表）看到詩或者是漫畫，要做資料整理的時候也很困擾。」因此，黑潮逐漸建立賞鯨觀察表制度。解說員會將看到的資料拍照後，交給工作人員。近五年整理時，就發現有97隻可辨識的物種。

余欣怡過去很羨慕國外可以隔2、30年，又監測到原本出現過的鯨魚。「我們的幸福來得很突然」——一隻成年的大公鯨，花小青，在搜集資料時出現。讓余欣怡翻出幻燈片，對比以前的資料，了解鯨豚的群體性質。

經過數十年的經驗，她整理出公民科學的步驟：設計出好操作的紀錄表，表格內容要一致，更需要長期投入，以及專業的協助上傳資料，目前也有結合AI輔助。最後，最重要的是，註記每一位公民的貢獻。

黃彥婷：讓科學更接地氣

然而，公民科學依然面臨許多挑戰。研海生態顧問公司董事長黃彥婷指出：「工具要盡可能簡單，簡單到他不會抗拒這些事情。」這呼應所有與談者都指出的情況：公民科學不只是技術問題，而是信任與動員的挑戰。

她強調，漁民和船長等海上工作者，也是重要的公民科學參與者。雖然他們與研究人員有著截然不同的溝通語彙和節奏，「我們光是要請他下載APP，他就搖頭了。」然而，研究者還是有方法邀請他們加入。

除了在溝通中引發興趣外，還需考慮平台的建置設計。一是表格一致化和簡單化；二是使用更簡易近人的Line當作回報工具；最後還要跟對方承諾，要將他們的資料變成互動式地圖。例如，如此便可以將互動地圖分享給賞鯨業者，讓他們也能知道飛旋海豚的位置，並對賞鯨產業有所助益。

葉建成：我在岸上看過五次大翅鯨

「（一般民眾認為）看到大翅鯨應該比重樂透還要低吧！我心裡想，我從來沒有中過大樂透，但是我在岸上看過五次大翅鯨。這個明明比中樂透機率還高！」「鯨魚老師的自然書房」創辦人葉建成藉此提醒，海岸線其實也是個觀察的好地點。

透過資料的出現與比對，還有公民的努力，台灣的鯨魚資料正一步步被建置中。黑潮海洋文教基金會提到，台灣的發現已讓世界知道，「花東是很重要的鯨豚過境廊道」。

葉建成也分享，他曾經上傳一張很老的照片到Happy Whale，而那隻大翅鯨曾在2010年堪察加半島海域被拍到過。他也希望透過跨國追蹤資料，建立跨區域的大赤鯨遷徙路徑網絡，深化區域保育合作，這背後更需要公民參與。