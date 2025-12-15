鯨鯊國際升格保育等級 海保署：台灣早5年接軌

台灣在鯨鯊保育上早有行動，自民國109年起，鯨鯊已公告為保育類野生動物，任何人若有獵捕、騷擾、宰殺等行為，依法最重可判5年徒刑，並處以30萬到150萬元罰金。（圖／海保署）

被稱為「海中溫柔巨人」的鯨鯊，正式在國際間獲得最高保育等級！日前於烏茲別克舉行的「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）大會中，各國達成共識，將鯨鯊從「附錄二」升列為「附錄一」物種，未來國際間不得任意交易。對此，海洋保育署表示高度支持，並強調台灣早在5年前就已將鯨鯊列為海洋保育類野生動物，相關規定早與國際標準接軌。

CITES第20屆締約方大會聚集來自163國的代表、非政府組織與媒體，重點議題聚焦於海洋物種，包括鰻魚、海參、觀賞魚與多種軟骨魚類，其中鯨鯊的升列成為矚目焦點。此次全體與會國一致同意禁止鯨鯊國際貿易，顯示全球對保育危機的重視。

廣告 廣告

事實上，台灣在鯨鯊保育上早有行動。海保署指出，自民國109年起，鯨鯊與鬼蝠魟就已公告為保育類野生動物，任何人若有獵捕、騷擾、宰殺等行為，依法最重可判5年徒刑，並處以30萬到150萬元罰金。

不僅有法令保障，海保署也與漁業界合作，成立「定置漁業混獲通報網」LINE群組，讓漁民若不小心誤捕鯨鯊能即時通報，進一步提高鯨鯊的釋放存活率。從110年到114年11月，已累計釋放362尾鯨鯊與2尾鬼蝠魟，光是114年就有135尾成功被放生。

海保署強調，未來將持續掌握國際保育趨勢，也會將台灣的經驗與成效向國際分享，透過制度管理和實地合作，共同守護海洋生物的未來。

更多中時新聞網報導

洪毛2度進加護病房 暴瘦15公斤

《星廚之戰》豪擲4000萬

「民歌之父」楊弦辭世享壽75歲