鰲峰山谷溜遊戲場工程衝進關鍵里程碑 全國最多溜滑梯遊具即將進場

清水區鰲峰山公園即將迎來全新亮點「谷溜遊戲場」，結合多層次遊具與溜滑梯，打造「全國最多溜滑梯遊戲場」。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市清水區鰲峰山公園即將迎來全新亮點「谷溜遊戲場」，結合多層次遊具與溜滑梯，打造「全國最多溜滑梯遊戲場」，在市府建設團隊積極推動下，工程進度已近百分之五十，即將完成水土保持設施，大型主塔遊具等設備也已備料就緒，預計十一月正式進場安裝組裝，工程邁入關鍵里程碑。

建設局長陳大田前往現場視察表示，鰲峰山谷溜遊戲場工程延續市長盧秀燕推動「區域均衡發展」及「友善公園環境」的施政方向，市府積極打造安全、創意且多元的親子遊憩空間，讓海線地區市民也能享有優質休閒環境。此次遊戲場以「全國最多溜滑梯遊戲場」為目標，運用地形高低差規劃多層次活動空間，結合高架步道、大型主塔遊具、滾輪滑梯、攀爬設施及沙坑區，打造兼具挑戰性與趣味性的遊戲場域。

廣告 廣告

陳大田指出，由於鰲峰山地勢起伏，且區域可能受短時強降雨影響，施工期間必須強化邊坡穩定與排水導溝配置，既確保雨季排水順暢，也兼顧景觀美質；此外，他也要求團隊在大型遊具安裝階段持續注意吊裝作業安全與工區分流，確保施工品質及市民使用安全。

建設局表示，鰲峰山「谷溜遊戲場」基地面積達三千五百平方公尺，總經費七千六百萬元，目前工程進度已近百分之五十，預計於一一五年三月完工。工程內容包含主題遊戲塔、共融沙坑、高架歷史棧道等多元設施，並設置多達三十四道各式溜滑梯，打造兼具挑戰與趣味的遊戲空間。

建設局說，完工後的谷溜遊戲場將以「全國最多溜滑梯」為特色，結合自然景觀與冒險挑戰體驗，成為台中海線地區兼具教育與休閒功能的全齡共融新亮點。市府將全力推進後續工程，加速施工步伐，讓谷溜遊戲場成為海線地區最具代表性的親子休閒新地標。