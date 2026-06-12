鰲鼓立蛋 林保署嘉義分署邀大小朋友來挑戰

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林業及自然保育署嘉義分署將於今年端午節連續假期，在鰲鼓濕地生態展示館舉辦「鰲鼓立蛋王」活動，邀請民眾挑戰立蛋趣味遊戲，一同感受端午節傳統文化與自然生態的結合。

嘉義分署表示，端午節是夏季重要的傳統節日之一，民間流傳於端午節正午成功立蛋，象徵未來一年可帶來好運。為讓民眾在連假期間體驗節慶氛圍，同時認識鳥類生態，展示館規劃活動，結合不同種類的蛋類素材，讓參與者在挑戰立蛋的過程中，觀察各類蛋形差異與特色。嘉義分署指出，本次活動將準備雞蛋、鴨蛋、鵝蛋、鵪鶉蛋及鴕鳥蛋等不同種類的蛋種，讓民眾挑戰各種大小與外型的立蛋玩法。部分蛋類因重量、形狀與重心不同，增加立蛋難度，也讓活動更具趣味性。民眾完成立蛋挑戰後，還可參加小禮物抽獎。

活動將於六月十九日至二十一日辦理，民眾入館即可自由參加，適合親子共同體驗。除趣味立蛋外，也歡迎民眾順道參觀展示館與園區步道，認識鰲鼓濕地的自然環境與鳥類生態。更多活動資訊可至Facebook「鰲鼓濕地粉絲團」查詢，或電洽鰲鼓濕地生態展示館了解相關內容；如欲安排賞鳥行程，亦可洽詢鰲鼓濕地生態旅遊單一窗口預約戶外導覽服務。