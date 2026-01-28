鰻苗價格創30年新低！ 一尾25元跌至5元

鰻苗價格卻從每尾25元一路下滑到只剩5元。（圖／東森新聞）





台灣有「鰻魚王國」的稱號，外銷鰻魚深受日本人喜愛。每年入冬後，彰化芳苑漁民都會到出海口捕撈鰻苗。今年有日、韓與中國大陸競爭，國內養殖戶又減少，儘管捕撈量多，但鰻苗價格卻從每尾25元一路下滑到只剩5元，創下近30年來的新低紀錄，漁民直呼是最慘的一年。

烤鰻魚、蒲燒鰻魚飯，肉質細緻鮮美的鰻魚是不少老饕的最愛。台灣素有鰻魚王國之稱，每到冬天，彰化芳苑漁民都會到出海口捕鰻苗，因為一小尾鰻苗就值25元，捕撈一碗公甚至可以賣到超過10萬元。但今年漁民冒著寒冷天氣辛苦下海，卻賣不到好價錢，一尾跌到目前只剩5元，創下30年來新低。

抓鰻魚苗漁民施喜表示：「去年我們開盤到最高的時候一隻100元，過年後馬上就下崩，去年最低到8元，今年就5元，所以今年是最低的。」

抓鰻苗漁民蔡先生說：「30多年前曾經跌到個位數，但不曾像今年這樣，才開始捕撈就降到個位數。」

漁民表示，10年前一尾鰻苗動輒上百元，最高甚至將近200元，被稱為「海黃金」。但這10年來價格一路下滑，主因是產能與需求嚴重失衡。近年鰻苗捕撈量高，但國內養鰻人口減少，以彰化來說，疫情過後已流失將近8成養殖戶。

抓鰻魚苗兼養殖戶施喜說：「早期我們彰化鹿港這邊是養鰻王國，但現在出去看，到處都是荒廢的魚池。」

此外，近年中國養殖量大，外銷又有17%的補貼優惠，具價格優勢，吸引日本買家；再加上日圓匯率長期走弱，出口收益明顯縮水。原本的養殖業者不堪虧損，轉而改養蝦類，也讓台灣逐漸失去競爭力。

彰化鰻蝦合作會主席黃呈錫指出：「去年的鰻魚苗抓太多，抓那麼多，台灣賣、日本賣、中國大陸也賣啊。」

鰻苗價格慘跌，但因主要銷往外銷市場，國內相關產品價格目前並未跟著調降，消費者也沒有明顯感受到便宜。漁民盼能拓展內銷市場，找回台灣「鰻魚王國」的榮景。

