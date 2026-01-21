鰻苗慘跌至每尾4-5元 漁民嘆︰若感冒不夠付掛號費

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台灣鰻苗捕撈自1月10日突破百公斤大關後就一路長紅，每天都是3位數的好成績，累計捕撈量也從400公斤迅速攀升至昨天的2250公斤。量多價崩，鰻苗岸邊價慘跌至每尾4-5元，漁民嘆說「冒著體感溫度5度低溫竟夜捕撈，如果受到風寒感冒，這種低價恐怕還不夠付掛號費」。

由次上季鰻苗大豐收，目前各鰻魚池大多呈飽和狀態，難以再進新苗，致開季即使捕撈量低迷，只以每尾22元低盤開出，但也因捕撈狀況不佳，還能維持20元出頭的行情。但1月10日破百公斤後，迅速跌至每尾16元，而隨著捕撈量暴增，價格如坐溜滑梯般下滑，目前各地行情有4、5元兩種，都是慘不忍睹的狀況。

以嘉義縣為例，前2個月捕撈量不及20公斤，但短短10天已快速累積至84公斤，這還是因為價格太低，有些漁民放棄出海，否則可能已經超過百公斤了。

陳姓漁民指出，以往捕撈量逾千尾，夥伴就可以分到好幾千元，甚至幾萬元，但現在只夠付油錢與點心費，如果因而感冒要看醫生，掛號費和部分負擔還得自掏腰包，真的慘兮兮，今年要靠鰻金賺年終獎金的夢已經破碎了。

