鰻苗捕撈漁季 明啟動

一一四年度為期四個月的鰻苗捕撈漁季，將於十一月一日起展開。漁業署呼籲從事岸際捕撈鰻苗業者應向作業當地區漁會辦理登記，於作業期間維護自身安全，並配合於漁撈日誌協助填報捕撈方法、捕撈地點及捕撈數量等資料，以利鰻魚資源管理評估及規劃。

漁業署指出，捕撈鰻苗是臺灣沿海漁民冬季重要傳統產業之一，因在暗夜環境作業，再加上冬季天候寒冷海象不穩定，使岸際捕撈鰻苗作業風險較高。捕撈鰻苗業者除了應遵守相關主管機關公告岸際或海域活動安全相關規定，作業期間務必穿著救生裝備（如救生衣等）並注意天候海象，賺鰻金之餘，更要顧及生命安全。

漁業署表示，一一四年度鰻苗捕撈漁季十一月一日起至一一五年二月二十八日止為期四個月。依據「岸際捕撈鰻苗應注意事項」，從事岸際捕撈鰻苗人員除了向作業當地區漁會辦理登記外，並應於漁撈日誌填報捕撈方法、捕撈地點及捕撈數量，送交作業當地區漁會彙整，以利後續進行鰻魚（苗）資源科學調查研究及資源管理評估規劃，共同維護鰻魚產業永續經營。