鰻苗捕撈漁季11月展開 嘉縣府提醒漁民注意安全配合申報

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年為期4個月的鰻苗捕撈漁季將於11月1日展開，嘉義縣是國內重要的鰻苗捕撈區域，縣府呼籲從事岸際捕撈鰻苗業者應向漁會辦理登記，作業期間保護自身安全及遵守作業秩序。

縣府農業處表示，鰻魚養殖為傳統產業，因養殖所需的鰻苗仍需依賴天然苗，為兼顧漁民生計及部分鰻苗得以溯河成長，漁業署2013年公告「鰻苗捕撈漁期管制規定」，每年自3月1日至10月31日止，除花蓮縣、台東縣外，禁止於距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗。

縣府農業處說明，早年捕撈日本鰻苗期間從10月起至隔年4月底共7個月，為讓該期間來游的日本鰻苗有機會溯河成長繁衍下一代，維持鰻魚生態永續，自2013年起漁業署規定開放捕撈期間為每年11、12月及隔年1、2月共4個月，捕撈期減少3個月。

縣府表示，捕撈鰻苗在低溫及暗夜下作業，加上冬季天候海象不穩，在海岸捕撈鰻苗的作業風險極高，提醒捕撈鰻苗業者應穿著救生裝備並注意天候海象，維護自身安全；為利後續進行鰻魚(苗)資源科學調查研究及資源管理評估，讓鰻魚產業永續發展，請捕撈鰻苗業者依「岸際捕撈鰻苗應注意事項」向漁會辦理捕撈登記，以及將捕撈方法、地點及數量記錄在漁撈日誌回報給漁會。

