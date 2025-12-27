鰻魚大豐收! 漁業署.雲林縣府赴新竹強力推廣

生活中心／黃兆康 陳妍霖 董子誠 新竹報導

雲林是台灣鰻魚養殖重鎮，年產量占全國超過6成，今年遇上大豐收，為了推廣國產鰻魚，縣府瞄準全台消費力最高的新竹，特別舉辦行銷活動，還推出一道道料理，要讓愛吃鰻魚的民眾，用最合理的價格買得到。

「現在淋上番茄莎莎醬！」刷上漿汁的蒲燒鰻魚，或是加入松露貢丸的創新吃法，一道道美味的鰻魚料理，光看畫面，鰻魚控就要凍未條。





大豐收！今年國產鰻魚價格很親民 漁業署.雲林縣府赴新竹強力推廣（圖／民視新聞）

番茄生菜，口感清爽酥脆，主廚現身示範，讓蒲燒鰻魚有創新吃法，雲林縣政府瞄準全台消費力最高的新竹，到購物中心舉辦行銷，要讓民眾買到最優質的安心鰻魚。





購物中心總經理羅仕清指出，「新竹人所得很高，最好的東西一定要拿到新竹來，給我們這些人分享，它會創造奇蹟」。



雲林副縣長謝淑亞表示，「這個是我們日本人的最愛，尤其最愛我們的口湖鰻，那過往的話，他們是必須，這些活鰻都必須要搭飛機然後到日本，那現在其實我們在地人，我們就可以品嘗到跟日本人一樣等級的」。





大豐收！今年國產鰻魚價格很親民 漁業署.雲林縣府赴新竹強力推廣（圖／民視新聞）

雲林是台灣鰻魚養殖重鎮，年產量占全國超過6成，近年鰻苗捕獲量穩定，整體供應量充足，又遇上今年大豐收，加上日本訂單減少，縣府瞄準內銷市場，要用親民價格，幫助漁民行銷。

漁業署長王茂城表示，「怎麼樣讓我們生產地的漁民，把他們的水產品做好檢疫的處理以後，不要再透過層層販運商的這個價差的一個這個被賺取，然後讓他們的產品直接到餐廳上」。

「吃鰻魚，找雲林！」鰻魚營養豐富，不只日本人愛吃，台灣人也愛吃，漁業署和地方合作，從源頭把關，要讓民眾用合理價格買到安心漁產品。

