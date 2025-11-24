鰻魚擬列入瀕危名單 日本強力遊說反對

日本是全球最大的鰻魚消費國，夏日滋補與節慶喜事幾乎都少不了它，去（2024）年吃掉將近6萬1千噸，幾乎都是人工養殖，其中7成靠進口。因為日本鰻數量逐年減少，2014年已經列入國際自然保護聯盟瀕危名單，價格也在過去15年內幾乎翻倍。

鰻魚飯顧客高橋表示，「就算漲價，我還是想繼續吃，它會讓你覺得我要努力工作，才能好好享用它。」

為了保護鰻魚族群永續，歐盟打算在24日召開的華盛頓公約會議上，擴大鰻魚國際貿易管制，除了嚴重瀕危的歐洲鰻之外，再把亞洲鰻、美洲鰻等全球19種鰻魚都列入瀕危附錄清單，未來出口必須附上合法撈捕證明。

但日本強烈反對，擔心額外條件與行政成本會衝擊供應，導致漲價，強調日方已經嚴格管理，絕對不會讓鰻魚滅絕。

日本農林漁業省水產廳官員川島回應，「國內已有水產養殖許可制度，國際上我們與東亞地區、中國、南韓與台灣等地合作，限制捕捉與養殖鰻苗數量以管理。」

日本鰻的鰻苗只能在北太平洋東亞海域野生撈捕，現在數量只剩1960年代的1成。保育組織說，日本過去長期走私歐盟鰻苗，歐盟祭出禁令後，現在加勒比海貨源也大增，因為外型類似很難分辨，導致非法販運猖獗，必須更努力杜絕。

永續鰻魚集團主席克爾指出，「這是最大規模的野生動物犯罪，每1公斤鰻苗就有5、6千隻。」

歐盟這次的提案預計27日表決，需獲得華盛頓公約180個成員國中三分之二以上贊成才能通過，日方已經召集50多國大使遊說，阻擋提案獲得通過。