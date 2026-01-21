鰻魚苗量多價崩 漁民慘兮兮

鰻苗慘跌至每尾4-5元，漁民毫無豐收喜悅。（資料照）

記者湯朝村∕嘉義報導

台灣鰻苗捕撈自一月十日突破百公斤大關後就一路長紅，每天都是三位數的好成績，累計捕撈量也從四百公斤迅速攀升至二十一日的兩千兩百公斤。量多價崩，鰻苗岸邊價慘跌至每尾四、五元，漁民嘆說「冒著體感溫度五度低溫竟夜捕撈，如果受到風寒感冒，這種低價恐怕還不夠付掛號費」。

由於上季鰻苗大豐收，目前各鰻魚池大多呈飽和狀態，難以再進新苗，致開季即使捕撈量低迷，只以每尾二十二元低盤開出，但也因捕撈狀況不佳，還能維持二十元出頭的行情。但一月十日破百公斤後，迅速跌至每尾十六元，而隨著捕撈量暴增，價格如坐溜滑梯般下滑，目前各地行情有四、五元兩種，都是慘不忍睹的狀況。

廣告 廣告

嘉義縣陳姓漁民指出，以往捕撈量逾千尾，夥伴就可以分到好幾千元，甚至幾萬元，但現在只夠付油錢與點心費，真的慘兮兮。

業者指出，鰻魚苗核心在於野生，無法人工量產的生物特性，使其供給端完全暴露在氣候變遷與海洋環境惡化的風險中。當洋流不作美、捕撈量銳減，價格便會如火箭般飛漲，被稱為「白色鑽石」當之無愧。但如二０二五年的突然豐收，價格崩跌，極端的價格波動已成為鰻魚產業的新常態。