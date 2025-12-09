"鱷雀鱔"狂吃池塘魚! 咖啡店徵釣手 釣到請1個月喝咖啡

南部中心／鄭榮文 嘉義報導

六腳鄉三義村廟口有個池塘，長期有地方人士集資放魚，讓村民可以垂釣，但日前有人棄養了一隻幾乎無天敵的鱷雀鱔，吃掉了池塘裡大部分的魚，一旁咖啡廳就發文邀請釣魚高手來將這條鱷雀鱔釣起，9日一早就有許多高手前往挑戰。

交給專業的！ 鱷雀鱔橫行多日 釣客兩小時制伏

鱷雀鱔吃光池塘魚，廣徵高手來釣，釣客9日聚集六腳鄉三義村。（圖／民視新聞）

嘉義六腳鄉三義村廟口的池塘，一大早開始就有許多釣客前往，大家的目標就是池塘內這隻幾乎無天敵，把池塘其他魚都吃光光的鱷雀鱔。釣客：「牠是外來種就把裡面的魚都吃掉，可能有人不養了把牠丟下去。」在地村民都知道，長期以來都有地方人士集資，固定放魚讓村民可以垂釣，但自從有人棄養鱷雀鱔，丟入池塘後，讓大家根本無法再釣魚，因此一旁的咖啡店再經過村長同意後發文，邀請全台各地的高手，來把鱷雀鱔釣起，解決這個問題。

交給專業的，20年釣齡高手，兩小時釣起鱷雀鱔，恢復池塘秩序。（圖／民視新聞）

咖啡廳業者陳怡萱：「大部分的魚都被吃完所以變成說，我們休閒垂釣的地方就沒了，釣到的話就是我希望把頭，可以留在店裡當展示，那我會寫上說釣手的名字，那我會免費送一個月的咖啡。」儘管成功釣起有一個月免費咖啡可以喝，但對這些釣手來說，追逐的是高手稱號，果然沒多久，就由這名來自嘉義市，有20多年釣魚經驗的李先生，將這條鱷雀鱔給收服。釣客李先生：「看到牠影子然後餌丟過去然後就中魚了。」這條長1.15公尺，重27台斤的就是鱷雀鱔，他的學名是福鱷，俗稱鱷魚火箭，他有跟鱷魚一樣的短吻和兩排鋒利牙齒，還可離開水存活兩小時。嘉義大學水生物科學系助理教授董哲煌：「基本上牠分布在美國南方的水系裡面。」池塘之患終於解決，店家送上冰咖啡，村民也開心表達謝意，因為接下來大家又可以盡情的享受釣魚之樂。

