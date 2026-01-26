「鱷魚的眼淚」外加鞠躬道歉有用？剴剴案今將二審宣判

台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，說會請律師與死者家屬談賠償，法官今天宣判的刑度如何全國關注。

剴剴案27日上午9點30分將作出二審宣判。 （圖／資料畫面）

這起發生於2023年的虐童致死案，死者剴剴生前在同年9月1日，由兒福聯盟配合的保母劉彩萱接手照顧。然而短短3個多月後出事，12月24日凌晨，剴剴失去呼吸心跳被緊急送醫，最終回天乏術，醫護人員檢傷發見他極為瘦弱、全身都是傷，4顆牙齒也斷裂，立即通報警方、社會局這起重大虐童事件。

剴剴的生母。 （圖／資料畫面）

檢警調查初期，劉彩萱辯稱剴剴是因溢奶窒息死亡，但深入偵辦之下劉彩萱跟妹妹劉若琳的暴行完全無法掩蓋，2人被查出曾將剴剴身體對折後綑綁，用布巾層層包得跟木乃伊一樣，甚至將之塞進床櫃縫隙或水桶內，還不時逼剴剴全天候戴口罩或遮住雙眼，稍不順意就打腳底、掐耳朵，每天更僅餵食一餐，活活將孩子虐死。

大批群眾為了剴剴案上街頭。 （圖／資料畫面）

全案一審判劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年，全案在去年5月7日一審言詞辯論時，劉彩萱在最終表達意見的機會突然起身痛哭，向剴剴、家屬及社會數次鞠躬道歉說：「我錯了，對不起，我願接受懲罰」，劉若琳則表示：「我沒什麼要說的」，去年12月22日二審開庭時，劉彩萱再出招，當庭起身鞠躬向在場人員表示「感謝大家、對不起」，並說將請律師積極與死者家屬協商賠償，這起社會矚目的虐童致死慘案，不但凸顯台灣托育制度與兒童保護機制的漏洞，也讓各界對保母資格審查、後續監督及兒童安全網的深刻檢討，全案言詞辯論目前已終結，今天上午9點30分的二審宣判，引發社會各界高度關注法院將如何量刑。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

