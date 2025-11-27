「鱸此大器—114年國產鱸魚多元化行銷推廣計畫」 梓官漁會打造國產鱸魚新價值鏈

【互傳媒／記者 范家豪／梓官 報導】 當魚從河、海或池、塭進入市場、再進入千家萬戶的餐桌，一條魚的意義，不只是營養，更是對在地產業、消費文化與社會責任的期待。今天，在高雄──這座靠海、與漁業息息相關的城市，一項由梓官區漁會領頭的「鱸魚年度推廣行動」，不只是為了讓魚販能多賣幾條鱸魚，而是試圖構築一條從「養殖水體、產地加工、通路分銷、餐飲消費、再到校園教育」的完整產銷鏈。這不僅是生意模式的調整，也是對消費者飲食習慣、對台灣水產未來潛力的長遠投注。

《「鱸此大器」計畫啟動》以量穩供應，以行動挺國產

今（11／27），梓官區漁會於高雄正式舉辦題為「鱸此大器—114年國產鱸魚多元化行銷推廣計畫」的記者會，宣布國產鱸魚年度推廣行動全面啟動。據漁會公開指出，今年已累計收購約 150 噸國產鱸魚原料，意在藉由穩定收購、協助產銷調節，穩定養殖產業供需，讓鱸魚產值與漁民收益不再因市場波動而起伏。

活動現場還邀請知名料理人──型男主廚 Jerry 陳昆煌 示範創意料理「五彩銀鱸黃金海」，用五色蔬菜與鱸魚詮釋健康飲食與美味兼得的可能性。這道料理不僅展現鱸魚細膩肉質，也凸顯鱸魚在家庭料理與餐廳菜單上的多樣化潛力。漁會期望透過這類料理示範，把「國產鱸魚＝簡單、健康、美味」的印象深植消費者心中。除此之外，梓官區漁會也正在擴大銷售通路範疇。不再局限於傳統魚市場，而是同步發展電商平台、團購模式、漁會自營門市，並與大型餐飲集團與食品加工廠合作，推動新的鱸魚餐點與即食產品。未來，不論是外食族、忙碌上班族，還是重視家庭料理的主婦，都更易將鱸魚納入日常飲食。

漁會總幹事 張鈞華 表示，面對國際市場與進口魚種的衝擊，本土養殖漁業不僅要靠技術，也必須靠市場與消費者支持。今年藉由提升冷鏈處理與加工能量、串連餐飲與通路通力合作，目標是打造國產鱸魚「鮮、安心、價格合理」的新形象，並讓鱸魚成為「人人家常魚」。

《從養殖到餐桌》一條鱸魚的完整旅程與產銷再造

這次推廣行動並非梓官區漁會的孤立嘗試，而是已有多個成功案例與品牌作為參考基礎。譬如在高雄，本地青年創業品牌 鱸好家，就以「從魚塭到餐桌」的一條龍模式起步，轉型傳統養殖，打造去刺鱸魚排、舒肥即食料理、鱸魚高湯、鱸魚精以及膠原蛋白冰淇淋等多元產品線。這些產品不只符合現代消費者對方便、美味、安全的需求，也讓在地養殖魚獲得新的市場空間。

「鱸好家」採用海水循環養殖系統並搭配益生菌管理，降低魚肉的土味，保留鮮甜與彈性；加工過程通過 HACCP 和 ISO22000 檢驗，確保整體食品安全。這樣的模式，不但提升產品附加價值，也增強消費者信任 — 對於本次由漁會發起、期望走向規模化與制度化的鱸魚推廣，無疑是一個強而有力的示範。

更早在 2023 年，中華民國農業委員會漁業署就曾與通路商合作，推出限時即食商品「法式烤鱸魚青醬燉飯」，在全台超過 6,800 間 7-ELEVEN 上架販售，讓鱸魚不再只是市場魚販的冷盤，而是走進年輕族群、忙碌上班族的便利選擇，也讓「國產水產品」在通路與飲食文化上首次有了新的定位。

這一連串「從養殖、加工、品牌、通路到消費者餐桌」的連結，是過去台灣很多水產業者所欠缺的思維。過去，養殖者只需要把魚養好、送到市場，消費者也只在意價格與新鮮度。但隨著消費者對食品安全、便利性與多樣化飲食的要求提高，水產業若不升級轉型，恐將被進口魚與替代蛋白競爭擊敗。梓官區漁會對產銷體系的整合，就是為本土漁業再造新的價值鏈。

《食農教育與消費文化》鱸魚不只是食材，更是生活方式

除了市場與通路上的布局，梓官區漁會這次也重視「鱸魚與消費者之間的連結」。根據其規劃，今年將持續推動「鱸魚游進校園」活動──透過知識圖卡、食材導覽與品嚐會，引導學童認識國產鱸魚的營養價值與飲食多樣性，並鼓勵學校午餐採購使用國產水產品。這樣從小培養對在地魚產的認識與偏好，對於未來內需市場的穩固，是一項長遠、深耕的策略。根據過去資料，鱸魚肉質細嫩、刺少、易於消化，是許多家庭偏好的魚種。過去在幾次大型產銷促銷活動中，鱸魚曾被列為高級魚類，以滋補與養生形象出現。然而，隨著飲食習慣改變及進口魚種競爭，鱸魚曾一度淡出家庭料理。然而，透過教育、品牌故事、料理示範與通路升級，鱸魚正有機會再度回歸消費者的餐桌 — 而且不只是傳統清蒸、紅燒，也可能是舒肥排、即食料理、異國風味、甚至膠原蛋白食品。

此外，今年由漁會推動的「114年食農教育推廣計畫」中，就有名為「出發魚市場鮮魚大解密–誰是咕咕鱸仔？」的活動，邀請市民或學童走進魚市場、親自認識鱸魚與其他魚類，理解魚類種類、分辨魚種、了解從市場到餐桌的整個過程。這不只是行銷，而是從根本改變消費習慣與飲食文化。

《挑戰與展望》本土鱸魚產業如何立穩腳步、走得更遠？

然而，要讓鱸魚真正成為「家常魚」、「超市架上常客」，並非易事。首先是消費者認知。多數消費者對魚的選擇習慣 — 尤其是冷凍、即食、舒肥等加工魚品 — 門檻仍高，對於鱸魚是否新鮮、是否可加工、料理方式是否多樣。因此，漁會與產業者仍需不斷透過示範、試吃、教育等方式，讓鱸魚走進消費者日常。

其次是產銷鏈的穩定性。雖然今年漁會已收購 150 噸，但要維持產地、加工廠、通路與消費端之間的長期供應與需求對接，需要冷鏈技術、加工設備、通路網絡、物流配送，以及消費者穩定需求。這對許多中小養殖戶與加工者而言，是成本與風險。

再者，國際與進口魚類的競爭始終存在。過去消費者若傾向「便宜又方便」，進口魚品或冷凍魚常是首選。本土鱸魚若要爭取市場，必須在品質、安全、便利與價格上都有優勢，且要持續建立品牌信任。

不過，也正因有如「鱸好家」這樣的品牌先行者，有如「法式烤鱸魚青醬燉飯」這樣通路實驗，有如「鱸此大器」這樣由漁會牽頭、系統化運作的推廣策略，台灣鱸魚產業正在醞釀一場轉型。若成功，不只是「魚販少幾尾鱸魚」那麼簡單，而是形成一條能自給自足、穩定、可持續發展的水產價值鏈。

未來隨著冷鏈物流更加成熟、加工與即食產品更日趨普及、年輕消費者飲食習慣改變、及對本土食材與安全來源的重視提升，「鱸魚回潮」不再只是口號，而可能成為反映台灣漁業再生與飲食文化轉型的象徵。

守護海味，也守護在地產業與生活方式

「鱸此大器」不只是一次記者會，也不只是一次促銷；它代表了一種從源頭到餐桌的整體思維，一種試圖將本土養殖、水產加工、通路拓展與消費文化串連起來的長遠佈局。對養殖者而言，它可能是穩定收益的出路；對加工者與通路者而言，是商品轉型與加值的機會；對消費者而言，是更安心、更便利、也更在地的飲食選擇。

在國產水產品面臨進口競爭與市場潮流改變的關鍵時刻，這樣的嘗試值得重視，也值得支持。當一尾鱸魚從養殖池中游進市場攤位，再跳上餐桌，它不只是魚，更是台灣漁民的心血、是在地經濟的一環、是飲食文化的再造。期待這條鱸魚之路能走得更穩、更遠，也讓更多家庭、餐桌因此受益。