鱸魚湯進補「只喝湯」錯了！恐沒補到蛋白質 醫揭精華部位

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記者鄭玉如／台北報導

鱸魚湯常被視為術後補身聖品，但萬芳醫院院長劉燦宏提醒，蛋白質主要存在於魚肉中，而非湯裡。若只喝湯、不吃魚肉，可能無法攝取足夠蛋白質，對肌肉維持與術後恢復的幫助有限。（圖／AI製圖）

肌少症是現代人普遍面臨的危機。萬芳醫院院長、復健科醫師劉燦宏指出，每餐都應攝取足夠蛋白質，有助於減少肌少症風險，但不少人在飲食上仍存在迷思，例如手術後會喝鱸魚湯補充營養，但其營養主要來自魚肉，若只喝湯、不吃魚肉，可能無法攝取足夠蛋白質，對術後恢復及肌肉維持的幫助相對有限。

劉燦宏在健康節目提到，肌少症不只是肌肉流失，還與多種疾病息息相關。首先，當負責吞嚥的肌肉逐漸流失，可能造成進食費力、容易嗆咳等問題，進而影響營養攝取。此外，當肌肉量減少時，身體調節血糖的能力恐下降，影響代謝功能，提高糖尿病風險。

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另外，肌少症也與心理及認知健康有關。當肌力下降，出現吃不下飯、走不動等情況時，容易影響生活品質，增加憂鬱症風險。然而，一旦發生憂鬱，與他人互動會減少，長期下來可能讓認知功能退化風險增加，進一步提高失智症發生的機率。

劉燦宏指出，若想改善肌少症問題，應從飲食調整與生活習慣著手。不過，許多人對於補充營養仍存在迷思。例如，手術後喝鱸魚湯補身，很多人認為營養精華都在湯裡，但事實並非如此。蛋白質並不容易溶入水中，若想從湯裡攝取到營養，頂多就是少量的肉屑，營養其實不如想像中高，重點是魚肉吃下肚，而不是只是喝湯。

另外，劉燦宏提醒，國人早餐過於清淡，也可能增加肌少症風險，例如傳統的清粥配小菜，看似養生，但蛋白質含量不足，依目前營養建議，每餐應攝取約一個掌心大小的豆魚蛋肉類食物，早餐最好吃到1顆以上雞蛋、午餐可選擇豆製品、晚餐攝取魚、肉或雞肉等優質蛋白質。若三餐長期缺乏蛋白質，肌肉量可能逐漸流失，進而影響生活品質。

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