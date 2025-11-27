鱸魚滯銷 梓官漁會拓多元通路

2025年台灣國產鱸魚出現滯銷狀況，不少魚貨最終進入冷鏈加工通路，高雄梓官區漁會總幹事張鈞華（前排左二）強調，鱸魚經冷鏈加工後，保鮮時間大幅延長，且有漁會的把關與安全性認證，相較傳統市場購買更有保障，呼籲大家支持國產鱸魚。（紀爰攝）

受大環境因素影響，民國114年台灣國產鱸魚出現滯銷狀況，漁民指出，今年顧客購買意願低，導致鱸魚價格崩跌，去年1台斤約66元，今年跌到1台斤剩50多元，讓養殖戶苦不堪言。高雄梓官漁會分析，消費力低牽涉多種因素，可能與消費周期性有關，或進口魚類衝擊造成市場萎縮，目前漁會致力發展多元通路，擴大內需以穩定鱸魚產業。

鱸魚是台灣餐桌上的常見料理，其特色是肉質細嫩、魚刺少、腥味淡，又富含蛋白質，營養價值高，最重要的是它價格不貴，CP值高，不少民眾習慣熬煮鱸魚粥供銀髮長輩、小孩或術後患者食用。由於鱸魚適應力強，水溫高就長得快速，因此主要生產地集中在南部地區，而近期有養殖業者指出，今年鱸魚賣不出去，有嚴重滯銷的狀況發生。

廣告 廣告

養殖業者透露，去年鱸魚銷量不錯，1台斤價格約落在66元，但今年受大環境因素影響，民眾無意願購買，消費力不足，導致價格崩跌，現在1台斤僅剩50多元，讓大家苦不堪言。養1隻鱸魚需花費7個月時間，成本已經投入，就算景氣差也不能半途而廢，只能繼續養，但魚愈養愈大，養殖成本就會隨之提高。

梓官區漁會分析，今年消費力低牽涉到多種因素，可能與消費周期有關，或進口魚類衝擊造成市場萎縮，為力挺國產優質水產品，漁會也啟動推廣行動，除原有的一般市場、電商、團購、農漁會自有門市，今年也與大型餐飲集團合作開發魚料理，甚至走入校園推廣，提升各校午餐採購使用國產水產品的意願。

梓官區漁會總幹事張鈞華強調，鱸魚經過冷鏈加工後，保鮮時間大幅延長，且有漁會的把關與安全性認證，比起傳統市場購買更有保障，呼籲大家支持國產鱸魚，共同守護台灣漁業永續發展。