鳥取車站步行約6分鐘的在地人愛店～這家居酒屋的海鮮刺身＋燒烤毛豆太好吃

這家真的是在地人也超推薦的居酒屋，而且是近30年老店來著，每日採購來自山陰海域的當日鮮魚，賀露港 鮮魚每日直送，當天現撈現切，搭配由當地八百屋精選的新鮮蔬菜，典型的吃在地、食當季。除了食材新鮮以外，主要也是料理功夫一流啦！道道無雷，還吃到讓我們全體超愛的燒烤毛豆，給推。

產地直送的優勢，新鮮料理 當季食材。

裝潢就很日式居酒屋

每一間包廂都有不同主題，但都很鳥取特色。

MENU

主要是提供豐富的刺身拼盤與創意海味料理，當然還有各種酒跟飲料。菜單這裡看更多：菜單

推薦餐點：

綜合生魚片拼盤 刺身盛り合わせ 1,700円～ 約 NT$374 起

鰻魚棒壽司 うなぎ棒寿司 1,580円 約 NT$348

白魷魚腳天婦羅 白いか下足天ぷら 880円 約 NT$194

鳥取和牛烤牛肉 鳥取牛ローストビーフ 1,500円 約 NT$330

高湯玉子燒（招牌） 出し巻卵 750円 約 NT$165

炸雞塊 若鶏の唐揚げ 800円 約 NT$176

大山地雞岩鹽燒 大山地どり 岩塩焼き 1,150円 約 NT$253

猛者蝦「モサ海老」（刺身／鹽燒／唐揚） （9～5月限定）各種 1,500円～ 約 NT$330 起

黑喉魚鹽燒／燉煮 のど黒 塩焼き／煮付け 1,980円～ 約 NT$436 起

蘇打 クリームソーダうさぎ

搭配兔子造型冰淇淋與餅乾的蘇打汽水，很可愛也很有造型，但出現在居酒屋裡面有點特別。

冰烏龍茶 アイス ウーロン茶

連著喝了好幾天啤酒，今天收斂一點喝冰烏龍茶，但用這種杯子裝茶 覺得有點高級。

烤牛排洋蔥醬 ローストビーフ和風ソース

擺盤看起來簡單但牛肉本身口味很讚喔。

燒烤毛豆 やみつき焼き枝豆

讓我們喜歡到連點兩次的燒烤毛豆，沒想到燒烤過後這麼好吃欸，有一股炭香味，喜歡！

大山雞唐揚

來自大山的雞唐揚，炸物控的我很喜歡。

厚燒玉子（蛋捲） 出巻き卵

使用來自鳥取縣八頭町「大江之鄉自然牧場」新鮮雞蛋，搭配滿滿鰹魚高湯，柔軟濕潤的口感很喜歡。

雞翅尖唐揚 手羽先唐揚げ

這個也超級好吃，炸雞翅，金黃酥脆，外酥內滑嫩多汁。

蒲燒鰻魚壽司 うなぎ棒ずし

浦燒鰻魚這樣吃更方便，還有海苔提味，而且方便大家拿取，讚欸。

炸猛者蝦 モサエビ唐揚げ

鳥取的特產之一就是猛者蝦，外殼堅硬、肉質彈牙、味道極甜，比一般甜蝦更鮮美，也算是蠻珍稀的，來這裡必吃，用炸的可以連殼一起吃，很酥脆又鮮甜喔。

蟹味噌起司 カニミソチーズ

蟹膏做成的味噌起司塊，而且是冰凍過後微退冰吃這樣，有點奇妙的口感，我吃不慣。

牛雜炒麵 ホルモン焼きそば

日本鄉土料理常見的牛雜炒麵，在地人很愛欸，但我不喜歡大腸就是了，偏重口味，麵體本身好吃。

白魷魚腳天婦羅 白いか下足の天ぷら

怎麼辦，這家的炸物都好厲害！白魷魚腳天婦羅也好好吃。

鳥取名物：螃蟹壽司3貫 名物 蟹ガニ軍艦寿司３貫

滿滿的蟹膏，一貫才100多台幣，是不是根本不貴，產地直送就是任性這樣。如果你有來鳥取，就在鳥取站周邊步行6分鐘這家居酒屋是真的很推薦，必吃。

鳥取居酒屋 ぐらっちぇ 本店

地址：鳥取市川戶大廈末廣溫泉町271-4號

電話：0857-29-5300

時間：17：00-23：00｜每週日公休

官網：五池屋 Guratchi 總店

文章來源：Mika出走美食日誌