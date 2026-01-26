鳥取車站美食～48年懷舊喫茶店，超佛心早餐組合加咖啡只要600日圓
以往在鳥取市都是來去匆匆，這次選擇深度玩鳥取市，要像個在地人一樣生活，首先就是要在喫茶店吃早餐吧！這家從1978年開店至今，已經48年了欸，老闆從19歲開店到現在，青春都耗在這裡了，但最讓我驚訝的是價格，早餐+咖啡只要600日圓，超佛，聖代等冰品也是五百多日圓，好便宜。
就位於鳥取站前北側サンロード商店街裡面的B1，距離我們飯店也是步行幾分鐘就到了。
外觀確實很懷舊，當地人說「名字最後有個『ん』會帶來好運」，因此取名為「チャップリン」。由一對老夫妻經營，是鳥取當地居民最愛的經典店鋪之一。聽老闆說這一條商店街曾經也開了不少家喫茶店，後來陸續關掉只剩下他們。
這家的聖代也是走復古風，就昭和時期的風格，也是許多當地人學生時代的回憶，而且價格也沒什麼漲過，很便宜很佛欸。
店面位於B1 半地下室的概念。
店面不大，還維持著當年的模樣，很復古。
MENU
菜單很簡單，但價格真的好親切喔！
而且還保留著當年的留言簿習慣，用手繪留下你來過的筆跡。
咖哩飯也不貴，早餐＋咖啡更便宜。
等候餐點的時間可以來留下點什麼。
老闆說目前已經累積到第 587本，好驚人。
早餐組合
早餐時間：
平日/週六：AM7:00～AM11:00 週日
國定假日：AM7:00～AM10:30
早餐組合：
トーストモーニング（自家製吐司 + 水煮蛋 + 小沙拉 + 飲料） – ¥550
ホットドッグモーニング（熱狗 + 小沙拉 + 飲料） – ¥580
ホットケーキモーニング（鬆餅 + 飲料） – ¥600
スペシャルモーニング（特製早餐:培根蛋 + 奇異果優格 + 吐司 + 沙拉 + 飲料） – ¥600
飲料選擇 Drink List：コーヒー（咖啡）紅茶（紅茶）ミルク（牛奶）カフェ・オレ（牛奶咖啡）オレンジジュース（柳橙汁）パインジュース（鳳梨汁）
就是簡單但營養均衡，像家裡媽媽手作的溫馨早餐組合，很有溫度。
再搭配一杯咖啡，早餐能量已補足。
奢侈一點還可以點一份鬆餅慢慢吃。
咖啡杯也超有特色，光是在這裡吃早餐，就感覺自己已經很融入鳥取市人的日常了。
Chaplin Cafe(チャップリン喫茶)
地址： 鳥取県鳥取市栄町 719（鳥取站徒步 3 分鐘）
電話：+81857235756
時間：07:00–19:00｜每週四公休
官網：Instagram
文章來源：Mika出走美食日誌
