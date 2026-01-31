鳥取首間萬葉牛生肉料理！高品質A5和牛入口即化，車站北口步行30秒即達

日本鳥取｜焼肉牛王 鳥取駅北口店

來鳥取怎麼可以不吃高品質A5等級 鳥取和牛「萬葉牛」呢！這家是鳥取縣首間提供「萬葉牛生肉料理」燒肉店，就在JR鳥取站北口步行僅需30秒至1分鐘即可到，提供特色食材與當地清酒，打造結合「在地 × 高品質 × 舒適空間」的全新體驗。

對我這種懶人來說，在飯店或JR鳥取站附近步行即可到就很加分啦。

燒肉牛王目前有兩家店，都離鳥取站不遠，不過北口這一家比較現代化裝潢。

店門口直接把菜單寫的很清楚，價格滿意，品項喜歡再進來。

除了現代木質裝潢以外，還有開放式廚房＋吧台座位（還有專屬吧台套餐可以點）＋下沉式暖桌。

每間包廂外面還有提供開放式小衣架。

MENU

更詳細看這裡： 菜單｜予約

點套餐會比較划算，必點 鳥取黑毛和牛品牌「万葉牛」。

所有套餐皆可享「白飯吃到飽＋飲品喝到飽」！

推薦餐點

万葉牛 7種盛り合わせ 6,990円約1,470 元

萬葉牛七種拼盤（牛王嚴選）困難選擇時就先點這道！

限量牛舌拼盤 牛タン盛り合わせ（数量限定） 3,990円新台幣 840 元

厚切特上蔥鹽牛舌、蔥鹽包捲牛舌、上等鹽味牛舌

烤時蔬拼盤 焼き野菜盛り合わせ 690円約 145 元

豆腐沙拉 豆腐サラダ 790円 約 165 元

本店使用是來自鳥取縣智頭町、擁有豐富水源與森林資源「樂粹 ろくろ豆腐」天然手工豆腐。

韓式泡菜綜合拼盤 キムチ盛り合わせ 790円約 165 元

鹽味醬汁小黃瓜 塩だれきゅうり

梨子梅酒（岩美二十世紀梨）ロック

神泡生啤酒 神泡のザ・プレミアム・モルツ 生ビール”

豆腐沙拉 豆腐サラダ 790円 約 165 元

使用來自鳥取縣智頭町、擁有豐富水源與森林資源「樂粹 ろくろ豆腐」天然手工豆腐。

万葉牛 7種盛り合わせ 6,990円約1,470 元

鳥取必吃 萬葉牛 七種拼盤（牛王嚴選），不知道要點什麼的話，就點這個吧！一次吃到7種部位的萬葉牛！

油脂很豐富，入口即化，真的好好吃。

烤時蔬拼盤 焼き野菜盛り合わせ 690円約 145 元

搭配時蔬一起烤來吃，可以解膩又營養均衡一下。

限量牛舌拼盤 牛タン盛り合わせ（数量限定） 3,990円新台幣 840 元

又是限量又是我愛的牛舌，必推！提供厚切特上蔥鹽牛舌、蔥鹽包捲牛舌、上等鹽味牛舌，都幫你調味還有包好捲好蔥鹽了，只要烤熟即可吃。

牛舌超厚，要烤比較久，但厚實柔軟又帶點脆感，咬下去還很多汁，必點真的。

和牛肉壽司也很推薦，看起來雖生一點但入口即化。

韓式石鍋拌飯可以補充一下澱粉，口感就普普。

焼肉牛王 鳥取駅北口店

地址：鳥取県鳥取市栄町707

電話：+81 857-30-1129

時間：11:00〜23:00［L.o 22:30（最終入店22:00）

官網：焼肉牛王 鳥取駅北口店 ｜予約 ｜菜單

備註： JR鳥取站北口步行不到 1分鐘

文章來源：Mika出走美食日誌