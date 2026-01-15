鳥吃吐司爆倒閉欠薪！四叉貓：講3年沒人肯聽…

政治中心／李筱舲報導



知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」，近日陷入經營風暴。老闆林致兵被爆出疑似有高達數千萬元的債務糾紛，更有部分離職員工與分店人員爆料，公司出現拖欠薪資及勞健保投保不實的情況。而網紅四叉貓今（15）日在社群發文表示：「我三年前就說要小心民眾黨這個人……努力講了三年沒人肯聽，那我還有啥辦法（攤手）」。





「小鳥吃吐司」老闆遭爆欠薪、惡意倒閉！四叉貓：3年就說要小心民眾黨這人…

「小鳥吃吐司」老闆林致兵近日遭員工控訴惡意倒閉、欠薪失聯。（圖／民視資料照）





「小鳥吃吐司」全台一度擁有超過30間分店，然而，老闆林致兵近日卻遭員工控訴惡意倒閉、欠薪失聯。據了解，林致兵疑似因過度擴張及個人投資失利，身揹高達數千萬元的債務，導致多間門市無預警歇業，不僅供應商收不到貨款、員工勞健保遭斷繳，甚至有加盟商控訴負責人捲款失聯，目前受害者已組成自救會準備採取法律行動。對此，四叉貓今（15）日在臉書發文表示：「我三年前就說要小心民眾黨這個人，他的黑心加盟模式玩過好幾輪了，努力講了三年沒人肯聽，那我還有啥辦法（攤手）」。

「小鳥吃吐司」老闆遭爆欠薪、惡意倒閉！四叉貓：3年就說要小心民眾黨這人…

四叉貓（左）指出在三年前林致兵因被他爆料而退出參選，四叉貓表示當時不該多嘴「至少在政治路上，國昌老師（右）會派狗仔幫忙監督」。（圖／翻攝自劉宇、黃國昌臉書）

四叉貓在內文分享一張自己在去年10月2日的文章截圖，內容中提到：「三年前林致兵代表民眾黨參選議員時，不但被我爆料酒駕，還提醒大家注意他的黑心加盟模式，讓他只好忍痛退出選舉（沒有退黨），結果過了三年，加盟者受害依然不斷增加。」四叉貓在文末表示，當初不應該多嘴，就讓林致兵走政治路，並稱「至少在政治路上，國昌老師會派狗仔幫忙監督…國昌老師應該會吧？」。

