鳥嘴潭上游設掩埋場 南投縣府挨批

民眾黨立委陳昭姿、張啟楷及環團代表陳椒華等人30日開記者會，抨擊南投縣政府不願畫設鳥嘴潭上游水源保護區，卻打破當初與水利署、台灣水公司不設掩埋場等協議，接受業者申請興建掩埋場，痛斥南投縣政府是雙面人，籲相關單位盡速畫設鳥嘴潭水源保護區，捍衛埔里好山好水，守護近百萬人飲用水安全。

中央斥資219億元在烏溪興建「鳥嘴潭人工湖」，每日供應北彰化、草屯地區約25萬噸民生用水，依規定水庫上游得畫設水源保護區，不過南投縣政府認為水保區限縮上游6鄉鎮發展，同意配合水源保護工作，換取不設水保區，卻受理允捷公司的事業廢棄物掩埋場申請案，因此陳昭姿、張啟楷等要求相關單位畫設鳥嘴潭水保區，駁回事業廢棄物掩埋場申請案。

南投縣政府代表認為，興建鳥嘴潭水庫有利彰化縣發展，若畫設水保區則限縮南投縣6鄉鎮的發展，這樣對南投不公平；有關允捷公司申請興建事業廢棄物掩埋場案，縣府依規受理，將透過環評嚴格把關。

陳椒華痛斥，當初南投縣政府向水利署、台水承諾不設掩埋場，所以不願畫設水源保護區，如今南投縣政府罔顧彰化、南投近百萬人的飲用水安全，打破埔里好山好水的好名聲，卻受理業者申請設置掩埋場，根本是雙面人，誰能相信南投縣政府？

張啟楷說，鳥嘴潭上游設事業廢棄物掩埋場，這對南投、彰化的傷害非常大，若南投縣政府只能依法受理申請，希望不是卸責，盼南投縣政府落實與水利署、台水不設掩埋場的承諾，將要求水利署會同相關單位盡快畫設鳥嘴潭水保區，避免不當開發案闖關。