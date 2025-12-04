▲鳥嘴潭下游管線改接，彰化市、和美鎮16日起6萬戶停水23小時，將在彰化市與和美鎮規劃39處加水站供民眾取水，以減少民眾於施工期間的不便，以及規劃85處消防栓供消防取水使用，盼將衝擊降到最低。（示意圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】台灣自來水公司第十一區管理處將於114年12月16日上午10時至12月17日上午9時，辦理「鳥嘴潭下游管線改接工程」，施工期間彰化市與和美鎮部分區域將停水約23小時，共6萬餘戶停水、近2萬戶水壓降低，影響規模大，台水提醒民眾提前儲水備用。

台水第十一區管理處表示，此次改接工程關係下游輸水效率，將投入最大人力與機具，盡量縮短停水時間，並在彰化市與和美鎮規劃39處加水站供民眾取水，以減少民眾於施工期間的不便，以及規劃85處消防栓供消防取水使用，盼將衝擊降到最低。台水也呼籲用戶，停水期間務必關閉抽水馬達電源，以免因空轉過熱造成損壞。

此次停水範圍包含彰化市：寶廍里、富貴里、西勢里、茄苳里、民權里、中央里、中正里、萬壽里、光華里、光復里、永福里、西興里、忠權里、忠孝里、長樂里、五權里、南瑶里、東興里、桃源里、華北里、華陽里、永生里、大同里、光南里、福安里、建寶里、 成功里、古夷里、阿夷里、新華里、新興里、萬安里、文化里、下廍里、興北里、彰安里、西安里、介壽里、民生里、信義里、茄南里、陽明里、三村里、中山里、龍山里、卦山里、延平里、延和里、中庄里、國聖里、和調里、復興里；和美鎮停水範圍則包括新庄里、中寮里、糖友里、中圍里、犁盛里、竹園里、鐵山里、柑井里等地，共計61,313戶停水。

降壓區域則涵蓋彰化市：莿桐里、南安里、南美里、平和里、崙平里、東芳里、南興里、磚磘里、向陽里。以及和美鎮：詔安里、嘉犁里、源埤里、南佃里、鎮平里，共計19,792戶。

台水指出，除公告停水與降壓範圍外，其餘地區供水正常，但恢復供水後，高地及管線末端地區水壓需時間回穩，初期出水可能混濁，建議用戶先行排水，待水質恢復清澈再使用。

相關停復水資訊、加水站位置可至台水「停水公告查詢系統」查詢(https://web.water.gov.tw/wateroff/)，亦將逐戶發送通知。民眾如有疑問，可洽台水彰化服務所（04-7238015）。台水也強調，若遇天候不佳導致工程延後，將立即發布最新訊息。