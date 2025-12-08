鳥嘴潭人工湖全面供北彰化用水時間曝光 智能船今先啟航

鳥嘴潭人工湖主要供應北彰化和草屯的民生用水。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕鳥嘴潭人工湖主要供應北彰化和草屯鎮民生用水，其中北彰全面供水每日達21萬噸，目前自來水公司正在接管和淨水場進水試車，自來水公司表示，鳥嘴潭淨水場明年8月半場試運轉出水，每日可達12.5萬噸，明年底全面出水日達25噸，即草屯日供4萬噸，北彰則每日達21萬噸。

北彰化地區民生水源不足，仰賴草屯鎮的鳥嘴潭人工湖，以6大湖區截烏溪水供應草屯鎮和北彰化地區，最多每日可供草屯4萬公噸，北彰化21萬公噸用水，今年人工湖1月竣工，並開始供應草屯的民生用水，而彰化供水因還在接管及淨水場試運轉進度，北彰地區民眾都在關注何時可全面供水。

包括彰化市和和美鎮的北彰地區供水，淨水場下游接管工程16日將在彰化和美兩市鎮60里停水23小時，民眾已在關注並準備因應措施，而淨水場進水試運轉進度為何？自來水公司總經理李丁來今天在鳥嘴潭人工湖指出，鳥潭淨水場試車運轉進度，今年底即可進行半場進水試車，明年8月試運轉出水，每日即可達一半，即每日供水12.5萬噸，也就是北彰化約可日供10.5萬噸；明年底就可整場出水每日25萬噸，包括草屯4萬噸，彰化地區21萬噸。

自來水公司今天先在鳥嘴潭人工湖，為「台水1號」水質採樣監測智能船舉行下水首航典禮，以自動駕駛、自動採樣的智能船，為鳥嘴潭民生用水的水質安全把關，現在每月進行一次採樣監測，自動回傳數據到雲端平台，再與台水「水質行動檢驗車」配合，快速採樣、污染鑑定。

台水一號水質採樣監測智能船，8日在鳥嘴潭人工湖下水啟航。(記者陳鳳麗攝)

台灣自來水公司總經理李丁來(左3)按鈕啟動台水一號智能船。(記者陳鳳麗攝)

台水一號智能船啟航，在鳥嘴潭人工湖巡航。(記者陳鳳麗攝)

