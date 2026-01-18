鳥園（上）
大水溝旁的「鳥園」，堪稱西和市最知名的地下景點。入夜後，那道準時亮起的霓虹，照亮整條陰暗的河岸。
此刻，我坐在園區對邊的河濱公園，外頭已吸引如猛禽般盤旋的叔叔們。我嚼著雞胸肉、茶葉蛋，喝了一口豆漿，謹遵著老鳥們的告誡，別吃得太多，畢竟整晚都得浸泡在酒缸裡。
我仰著頭，看著頂樓加蓋的鴿舍，想起曾聽峰哥聊過他的養鴿方法，例如，絕對不能強迫訓練，鴿子的體能與精神都得顧及。訓過頭的鴿子若沒有好好休養，正式上場前可能就得報廢了。他也說過鴿子的營養也需特別注意，不能整批鴿子都過於纖細，瘦了精神就不好，得花更多的錢細心調養。飛行訓練後的洗澡，能促進鴿子新陳代謝，幫助牠們恢復體力。
峰哥點燃沖天炮，聲聲嚇得鴿子們振翅起飛。其實我有點分不清楚，他到底依照賽鴿的方式來經營鳥園，還是相反。
開園前，峰哥總會先將我們這群鳥兒逐一安排站列順序。他認為以「老鷹抓小雞」作為開場遊戲，能讓這群叔叔嘗些苦頭，客人們才會珍惜好不容易抓到的鳥兒。
這遊戲是以母雞為首，讓後人抓著前方的肩膀。身穿各色花樣的我們像是尾羽，每一根都讓峰哥顯得華美無比。時間一到，誰也分不清楚是人在扮演鳥，還是鳥在扮演人。
當主題口號被齊聲高喊，位在這條河濱的夜總會便正式揭開序幕。
一群愛鳥的叔叔們衝入園區，他們將迎面碰上張開雙臂的峰哥，被那身亮片反射燈球的光芒給迷昏雙眼。峰哥十分了解「欲拒還迎」的技術，甩著身後的鳥兒左右擺盪，使得叔叔們要費些力氣，才能抓到各自的獵物。
我總會被安排站在老鳥的後方，好讓叔叔在享用當紅炸子雞時，也順帶把我一塊包走。畢竟我不過是剛主動飛來的菜鳥仔，還在學習鳥園裡的語言，大多只能聽著老鳥們與叔叔們的對話，負責墊一墊笑聲，不然便是擦拭黏在杯壁上的水珠。
峰哥即使在燈球下載歌載舞，仍能顧及每一桌的客人，一有人舉手開酒，便會向眾人廣播，為恩客鼓掌。我有時在想，會不會連廁所都會有他的眼線，否則他怎麼會連哪個叔叔倒在馬桶上，都能夠派人立刻去收拾。
雖然來了有段時間，我偶爾仍會不小心在斟酒時，讓泡泡漫出了杯口。今晚的叔叔將手搭在我的腿上，輕聲地說沒事沒事，順勢捧起我的手，舔起手背上的泡沫。
峰哥搖到我們這桌，輕聲喊著抱歉抱歉、招待不周，隨後邀請客人按下遙控器上的按鈕。舞台螢幕裡跳出了群鳥，牠們交錯搭肩，左右踢腿，隨著散落的羽毛，舞出一張「真心話」或「大冒險」的牌面。
老鳥們總能俐落地用筷子撬開酒瓶，自在地上演「酒雨濕身」、「吞吐酒瓶」等等經典「大冒險」戲碼。但用「真心話」來賠不是，我還是比較順手，叔叔們也總愛湊上菜鳥的脖子，問我究竟是怎麼飛來的。
當我還是小小鳥的時候，便常跟著媽爸在四處作秀。他們總是開著裝載小舞台的發財車，在各種廟宇前方或是工地周圍，套上一身膨滿的羽毛舞衣，載歌載舞。當他們發現我在全家福的圖畫作業裡，為家人們塗上鮮豔的外衣時，便打開後台的木箱，展示琳瑯滿目的配件，邀請我一起裝飾彼此的羽毛。
忘了哪一年的颱風，掀起暴漲的河水，把媽爸連人帶車沖向不復返的遠方。我便被送去外公獨居的巢，一座藏在竹林裡的雞舍。四周什麼鳥也遇不到，所以當我發現自己褪去了黃毛，換上新的羽色時，便立刻拍下自己的影像，和網路上的鳥兒交流彼此的毛色。隨後，我開始學會飛行，直抵山下或是另一座山。每一次的遠行，都是與各種青春鳥會面。
但我一直都記得回家的路，停靠在三樓神明廳外的陽台，邊唱著歌，邊和抽濃菸的外公說各種鳥故事。當菸灰缸改放在二樓，隨後移至家門口，最後，菸灰缸裡不再有堆積的菸屁股時，我遇見來探病的峰哥，說自己在經營一個撫慰人心的慈善事業。外公鼓勵我下山去闖一闖，卻不是煩惱自己的醫藥費，而是擔心他離世後，沒人繼續聽我說那些很鳥的故事。
我知道，自己講得稍微冗長了，不然叔叔們不會暗暗地用指頭搔了搔脖子，表示對我的家庭故事不感興趣。 我瞄了一眼峰哥，同時賠了一口酒，趕緊將生命時光直接回溯，講起能撩動叔叔們的青春鳥事。例如，我與補習班的同學在廁所裡「棒打老虎」，或是和社團學弟在體育器材室裡「雞吃蟲」，以及朝會時，與體育班的同學們躲在司令台下方來個「萬蟲鑽棒」。
叔叔們明知道這些故事實在「鳥」到不合理，但就像開胃菜一樣，我得先在這上半夜，挑起一點點的味蕾。而峰哥負責控制叔叔們叫酒的速度，好讓晚上不斷地延長，彷彿永夜。當別桌的鳥兒們紛紛端上自己的主餐，我知道，該是拿出手路菜的時候了。
我稍稍用力地將酒杯輕碰桌面，咚的一聲，模擬那日清晨，窗戶傳來撞擊的聲響。
那時，峰哥從遮光簾的隙縫看出去，大聲地說著又有鳥撞窗戶了，接著他穿過了一群老鳥對著我笑：「外面有個捧著小鳥的男人，你應該經驗很少，對吧。」
聽故事的叔叔們將自己的雙手十指交扣，讓手心的肉反覆對撞，發出啪啪的聲響。我說，別誤會啊，那個男人是真的捧著一隻綠色的鳥。但叔叔們早已笑得東倒西歪。
我看了峰哥一眼，他雖然正對著客人舉杯，但那笑容卻是直對著我而來。
以我現在的技術，只能用最生硬的方式，來阻止客人們打亂故事的節奏。
我繼續描述起那名男人，他戴著漁夫帽，胸前掛了一台雙筒望遠鏡。黝黑的皮膚像是吸飽了陽光，而衣服的花紋能隱沒在草叢裡。整身行頭，總會讓人想起戶外用品店的展示模型。
該去收集更多鳥故事了吧，當時峰哥一聲令下，老鳥們紛紛張開翅膀，瞬間化為一陣波浪，將我沖出門外。而推我最後一把的，是峰哥那能徒手開啟酒瓶的指頭，害我一屁股跌坐在地。
站在窗戶前的男人沒有說話，甚至也沒有分出眼角的餘光，眼淚直直落在他手中的綠鳥。我爬起身，拍了拍男人的肩，問他還好嗎，卻迎來一陣激昂的責罵。我低著頭向男人道歉，說可以花錢，帶那隻綠鳥找獸醫。
「你剛剛都沒在聽嗎？牠撞到你們這家店的落地窗，死了。」
「對不起，還是把牠埋起來，我們都把鳥葬在那邊。」我指著鳥園對邊的河堤，有片剛冒出銀白花穗的甜根子草。
男人扯著我的手腕，走上車道邊，幾輛摩托車從身後呼嘯而過，但站在他身邊時，我似乎便感覺不到危險。
他說：「你們這整片大玻璃像是鏡子，會讓鳥以為可以一直飛過去，知不知道啊？」
我知道啊，但我沒說出口，只是安靜地看著眼前的落地窗，倒映著我倆一高一矮的身影，更注意到他放開手後，我的手腕皮膚上有一圈淡淡的勒痕，像是他為我套上一只過緊的淺色手環，挺好看的。
「對不起。」
「你幹嘛一直對不起。」
「對不起，我也不知道為什麼。」我低頭，舔到滑落的淚水，發現是甜的：「但我應該要道歉。」
「我注意你們很久了。」
「我們？那就包括我囉。」
「在跟我打嘴炮嗎？」
「可以嗎？」
躲在鳥園門邊窺視的老鳥們笑了出來。峰哥打開大門，向我倆甩了甩手：「要動嘴巴就去別的地方，別在這邊吵。」
男人轉身離開時，我凝視那顆狼尾頭，有著像是烏秋翹起的尾羽，他捧著鳥，逕自穿越車流，走入鳥園對邊。
在進入河流旁的草叢之前，他回頭看了我一眼。
當我說，自己沒有跟上去時，果然，叔叔們接連發出日本節目的罐頭式驚呼。「看著他消失在銀白色的花絮裡，你們不覺得這樣很美嗎。」當然，這只是逗弄他們的休息點，雖然峰哥認為，這種跟故事沒關係的環節，手法非常低級，但老鳥們仍然會使用這招，迫使叔叔們短暫地抽離劇情。
客人們才會發現桌上的酒瓶快要見底，要繼續流連在夜裡，便得搖起手上的酒杯，向峰哥挑眉，示意再來一杯。
事實上，故事發生那天，我不過等了兩次紅綠燈的時間，便在心底宣告「欲擒故縱之計」徹底失敗。趕緊越過幾輛急停的汽車，衝進那片高草裡。
幾隻浪貓聽見我的腳步聲，旋即跳進草叢，留下一地羽毛散落的屍骨。我很抱歉，打擾牠們的用餐時光，而我道歉的聲調，卻像是一首輕快的歌。
「你叫什麼名字？」追上那人的背影後，我在他的耳根吹氣。那人沒有因為我的主動而回頭，只是在草叢裡跟我玩鬼抓人。
「為什麼不告訴我？」他在勾引我，是的，而我那壓抑的慾望，就好像把水管的口徑壓得小小的，水花會散得更廣，水柱將噴得更遠。
「對不起，我要怎麼賠罪才行。」我終於拉住那人背心的一角。
他回抓我的指頭：「我叫大蟲，以後你是我養的鳥，記清楚了嗎？」
我點點頭：「是的主人。」
隨後，大蟲便把我當作小孩一樣牽著，一路走到岸邊。
故事到此，幾名叔叔們開始脫去外衣，讓微微發燙的身體散去一些熱氣。他們對這樣的場景，自然十分期待，畢竟他們時常相揪彼此，演唱著「小姐扶欄杆」，抵達某段河流旁的廢棄公園，在一片高草裡「遊賞百花樂得爽歪歪」。顆顆魅惑的眼睛，比夜鷺的紅眼還要迷離。
我將節奏拉回，說起大蟲要我站在一塊淺水上的石頭。我直視著對方的下巴，那是一塊令人想要磨蹭的短鬍渣，刺痛中又帶點酥麻。他繞到我的身後，每一步都帶著濕黏的水聲，他扣住我的脖子：「用望遠鏡，看看你上班的地方。」
「你都一直躲在這裡偷看我嗎？」
「看那些被你們害死的鳥，最後一眼是什麼景象。」
望遠鏡裡的鳥園，是一整片的落地窗，映出對岸的銀白花絮、粼粼水面、草皮、樹群與藍天。我才知道，綠鳥在撞擊玻璃前，都以為能夠飛往自由的國度。
「對不起。」我知道，自己該這麼說。
「你真的知道錯在哪嗎？」
「我知道。」
「我剛剛說的，你都沒在聽嗎？」
「有聽到。」
「為什麼要裝傻，你這麼喜歡被我罵嗎？」
我一直道歉，希望他多講一些對我的指控，越嚴厲越好。
「看在你這麼溫暖的分上，我可以原諒你一次。」大蟲抱住我，下巴壓在我的頭頂，我好像又矮了一階：「你知道嗎，鳥的溫度比人的體溫還高。」他將望遠鏡放在我的眼前，指揮我看著他所描述的風景，像是一個嚴師，教我辨別這河面上有什麼水鳥出沒。（待續）
個人簡歷
一九九○年生，不務正業獸醫師。現為北藝大文學跨域創作所地縛靈狀態。作品《欸，那個獸醫》即將出版。
