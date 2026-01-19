鳥園（中）
那人輕捏我的耳垂，手臂扣緊我的脖子，使我無法將他的每句話都傳進心底，僅記得他說，有時候鳥兒在野地受傷了，把牠們抓起來，也是在保護牠們。其餘，便只捕捉到他在我耳邊呼出的熱氣，或許因為如此，身體像是長出蕁麻疹般，又熱又癢。
黏膩的空氣瀰漫在高草之間，河面不知不覺已閃著夕陽的金色光芒。草叢浮現一群閃爍的雙眼，像一隻又一隻等待交配的螢蟲。大蟲在我耳邊低語，說他早看過鳥園的官方網站上，那些販售原味商品的形象照。
肺炎疫情襲虐西和市的時候，峰哥找來男體攝影師，幫旗下的鳥兒們拍攝作品，試圖拓展收入。我扮演一隻烤雞，以麻繩捆綁手腳，皮膚沾滿油亮的汁液。我與其他鳥兒交錯著身體，擺出各種看似激情的姿勢，好讓內褲與襪子成為昂貴的肌膚。
「你現在是我現宰的溫體肉，一定能夠滿足饕客的食慾。」大蟲說。
「可是我不是紅牌，不好吃。」
「我可以讓你變成非常美味，跟著我的指令，不用怕。」
大蟲帶著我扭動身體，使我的肌膚微微冒出汗珠，如此才能將吸附氣味的衣物丟在地上。那些餓鬼一樣的黑影，迅速地從草叢裡跳出，將錢壓在石頭下，拿走那些布織品後，唰地隱沒在夜裡。
大蟲說，有些水鳥會在樹洞裡築巢，等到鳥寶寶孵化時，親鳥會將牠們推入水中，強迫展現天生的滑水能力。他讓我相信，自己也有獨立生存的能力，便留下我一人。
草叢裡的大蟲持續發出聲響，讓我知道他蟄伏的位置，指揮著我脫去更多的衣服。直到身上只剩內褲與襪子時，草裡吹來溼熱的晚風，像是大蟲吹著氣，搔著我敏感的耳朵與脖子，又像是手指在腰部與大腿上頭輕輕彈跳。
褲襠裡的我已張開翅膀，正準備起飛時，幾些黑影走到我的面前跪下，示意我讓套著白襪的雙腳，平均地踩在他們的臉上，後頭跟著浮現的人影，團團將我圍繞。
遠方的路燈亮起，可以隱約看見硬的、軟的、大的、小的鳥群在空中停滯。男人們集體鳴叫，甚至對我撒出溫熱的液體，好像一場暢快的大雨。
事後，我虛脫地坐在石頭上。大蟲為我收集那些四散的鈔票，並將我背起時，我和他道歉，說自己身上滿是騷味。
「這條河不也是這個味道嗎？」大蟲將我比擬成為一條孕育鳥兒的河水，是一種讚美嗎。那群黑影將體液發洩在我身上時，每張扭曲的面容也頓時換上了光彩。難怪大蟲說，我像是接受神祇的指派，成為執行旨意的聖人。我將靈魂的一部分留在外部的織品上，像是一種祝福，讓獲得這些物件的罪人，都能夠從苦海獲得解脫。
「你承接髒污，使他們獲得淨化，肉便器是骯髒的，也是偉大的。」大蟲的詮釋我並不是很懂，我仍莫名著迷這來自異世界的鳥語。
那晚，我睡在大蟲的廂型車上，時常被河邊的鳥鳴嚇醒。嘎的一聲短叫，像能將靈魂從身體拉出，或許我才因此反覆燒起又發冷。
隔日睜開眼時，我看見身上只披著大蟲的外套，忽然對身旁的這張睡臉，有了類似破殼後的「銘印」現象。
心底便下了決定，要跟著大蟲離開。
我撥了通電話給峰哥，他一派輕鬆地說：「記得我一直跟你們說什麼？」
「鳥園的門永遠都是開著的。」我鬆了一口氣，腦中閃過一個念頭，原來飛走是這麼容易的嗎？
「去飛吧，越遠越好。」
＊
午夜過後，鳥園每到整點，峰哥都會親自敲鐘，傳出噹噹聲響。
這時，我們這群鳥兒得帶領叔叔們離開沙發，在走道上輕輕舞動。鳥兒們搭起橋梁，讓叔叔們用雙眼玩著連連看，彼此依偎、交纏與摩挲，兩兩成對或三五成群地攜伴歸林。
看著叔叔們抱著彼此的時刻，總會讓我想起與大蟲相伴的那段旅程。
但所謂幸福只有一種樣貌，便是我倆坐在開啟的後車廂，共同等待野鳥出現的時刻。那時，他會用胸膛抵著我的背，殼一般將我包覆。
回到更衣間短暫休息的空檔，有時我會陷入長長的沉思，想著接下來要怎麼接續剛剛的鳥故事，或是為自己少講了什麼而懊悔。
老鳥們常和我分享，重點是那些關鍵劇情能不能夠勾起叔叔們的慾望。
可是，如果鋪陳與堆疊都不重要，那還會是好故事嗎？
老鳥們在我臉上吐了一口煙，笑我想得太多，在園裡的鳥只需要好好地張開嘴巴，發出好聽的聲音，不該去理解歌詞的意義。
是這樣嗎？
我舉起酒杯，試圖尋找峰哥，但他的眼神，已飄向別桌正開始啟動的大冒險了。也好，趁他注意力被奪走的時刻，我可以偷偷和叔叔們講一些瑣事，就當這是一場故事的練習。
我，小鵬，感謝叔叔們繼續開酒，各位有聽過「蛙化」嗎？啊，在鳥園裡講其他動物多麼不專業，我換個說法，就是「很鳥的」行為，讓感情瞬間冷掉的時刻。
對我來說，那個時刻便是大蟲有天將車開往高地，指著前方群山所夾起的山谷，說這裡是老鷹的遷徙航道。當我聽見「老鷹」時，背部便興起一股燥熱的癢。
我為了理解大蟲，努力地翻閱他放在車上的書籍，當然會知道「老鷹」是個多麼露出破綻的詞彙，到底是哪一種猛禽為什麼答不上來呢？
那晚，我們睡在車上。黑壓壓的山頭，傳來獵槍擊發聲，犬吠此起彼落。我感覺到，那包覆著我的身軀正在顫抖。我轉身環抱著大蟲，此刻的他像是倒轉了時光，蜷縮起身體，變成一隻柔軟的幼雛。我試圖將大蟲抱得更緊，但我太小隻了，怎麼也無法將他完全包覆。
「我叫大蟲，射手座，Ｏ型，自由業，白天都在家裡工作，直到下午開始，便會依照網友統整出的口訣，收集即期食品。4點去全聯，5點去全家，7點星巴克，8點到小七，9點還有義美麵包。關於大蟲的故事，是這樣開始的......」
自稱是我的主人的傢伙終究露餡了，像是一名在台上忘詞的演員，試圖找回劇情的邏輯，卻一再地出糗。
連續幾夜，他都像在背誦課文，我好不容易才從其中，把可能是大蟲真實的故事，一段一段拼湊起來：
「農場裡，有隻專門配種的黑豬，以及負責看守的黑狗。牠們都是深色外皮而認定彼此是夥伴。每個夜晚，黑狗會鑽過磚牆的縫隙，與黑豬窩在一起睡覺。
有天，黑豬認為生命不該浪費在交配上，便反覆撞擊欄杆，衝破圍欄，正要離開農場時，牠在門口碰見黑狗，便問，要不要一起離開。黑狗答應了，牠們一路跑到山上，遇上了野豬。野豬認為黑豬是同類，便邀請牠一起行動，但必須拋棄黑狗，因為黑狗會跟著獵人一起攻擊豬群。
黑豬最後選擇跟野豬在一塊。黑狗無法回到農場，只能在山裡閒晃，牠最後被獵人收服，被賦予追逐獵物的使命。
槍響在林間穿梭，野豬溜得很快，而黑豬則笨拙地被陷阱咬住。黑狗對著哀嚎的豬不斷吠叫。
當獵人割下肉片作為酬勞時，黑狗埋頭吃得津津有味，牠無比感謝獵人對牠的愛，並決定服從牠一輩子。就算是要像一隻貓，抓到樹上的鳥，好讓主人把玩，牠也能夠盡力去執行。」
故事變得完整時，我將大蟲抱得更緊，心想著：「為什麼你沒有夢見鳥？」
我開始注意起手機上日期的流逝，原來離開鳥園，僅過了半年，而我已開始想念在鳥園飛舞的日子。
我並沒有罪惡感，畢竟峰哥總是向我們這群鳥兒說，感情可以像是候鳥，時節一到就要飛去遠方，而鳥園終究是我們的歸處。
我沒過問大蟲到底他為什麼得扮演「主人」，畢竟若是對他產生同情，或是見到他展現柔軟，都不符合我所沉迷的「從屬關係」。
察覺到大蟲似乎也是別人的獵物，這真是令人沮喪的事情。原來我也只是走進另一個被設定好的故事，飛不出虛構的世界。
之後幾天，我們仍然窩在一起，但我開始意識到在廂型車對兩人來說好擁擠，兩人平躺時，一個轉身便會讓整台車都在晃動。我因為衣物的摩擦聲而失眠，開始跑到前座，整夜翻閱他放在車上，本本關於鳥的書籍。
大蟲沒有理會我，就算醒著，也只是被手機吸引過去，專注在自己的對話框裡。他也沒有察覺到，我開始會自己走下車，端起望遠鏡，一個人自問自答：
那裡有兩隻小白鷺耶。
很常見的鳥啊，這有什麼好提的？
太靠近了，開始打架。
被啄的感覺，一定很痛吧，真好啊。
大蟲聽見了我的呢喃了嗎？他放下手機，像以往那樣扣住我的脖子時，我才隱約找回當初和他一起展翅的理由。卻也覺得，大蟲只是一部恢復運作的機器，想起了主人設下的指令而已。
「我們要參加一場鳥友會，競價稀有小鳥的聯誼活動。」大蟲拍了拍腿，我知道得把頭放他的大腿上。
他說起這場活動的特別之處：「你知道，歐洲人有段時間會把羽毛裝飾在衣帽上嗎？越珍貴的鳥羽，代表著地位越尊貴，你是讓我有身價的東西。」
我知道，因為昨晚才剛讀到他那本關於羽毛的書，到處貼著標籤並畫上底線。他為了鳥的細節做了許多功課，卻像在背誦資料，如此老實卻又顯得可憐，令人不想戳破。
隨後，大蟲載著我開往更深的山裡，抵達一間莊園般的招待所。
我為身邊的叔叔們倒酒，幸好他們沒有注意到我灑出了一兩滴。
我趕緊將杯緣湊上他們的脣邊，說自己有試圖換個角度想，大蟲或許是想要吸引我，才去獲取鳥的知識，但他真的以為在鳥園工作，就會特別迷戀這些鳥事嗎？哎呀，我不該抱怨這些，這會讓叔叔們對大蟲做出好壞評價。
峰哥總說，吸引人的故事，壞人要好，好人要壞，才會讓叔叔們感覺真實。但真實是什麼？來鳥園感覺真實？想到這，我的眼皮開始隱隱跳動。
但我還記得自己的本分。若劇情發展到這個環節，按照設定的指示，得讓手像是小鳥的嘴喙一樣，輕輕啄著叔叔們的肌膚，在耳垂、脖子、胸口、腿側或是腰間，探索他們的敏感帶。
情緒被撩動之後，便能推銷更昂貴的酒水。峰哥常比著金錢的手勢說，這樣才能夠讓我們住在更豪華、更寬廣、更自由的鳥園。
只可惜，我的節奏被隔壁桌的一名叔叔中斷。那人挺著鮪魚肚，拉開霹靂腰包掏出一疊鈔票，像撒冥紙般朝上空丟去。
夜總會終究不是墓仔埔，我們是鳥，不是搶錢的鬼。我和其他老鳥們紛紛飛向那名客人的沙發區，優雅地撿起地上的鈔票，整齊地疊放在桌上，一張都不會成為身上的羽毛。
峰哥滿意地看著我們，他總說鳥園有鳥的道理，他會像母雞一樣永遠保護我們，但在外頭就不是這一回事了。
峰哥說得沒錯，他一直都是對的。
雖然我認為，不如說峰哥的鳥園是「大蒸籠」還更為貼切，我們只是裡頭的酒蒸雞肉，一道簡單卻又不好處理的菜。想弄得多汁而不乾柴，這便是峰哥的實力。他有包裝、有技術、有行銷......數不清啊，總之什麼都有。
我想起有天，一名記者拜訪峰哥，而我剛好在換裝時聽到他們的談話。
窗外下著大雨，他們的話題也從天氣聊起。峰哥喜歡下雨天，他說自己最常在晚上的河濱公園慢跑，尤其熱衷於沿著路燈步步前進。
「是因為工作需要，才會這麼努力運動嗎？」
「不只是為了訓練，還得保持一種舞台感，我們這一行跟歌手、演員差不多。」
再過20分鐘就要開門了，峰哥抬起頭，從辦公桌旁的落地窗看出去，像是監視器般，一眼便認出外頭徘徊著多少的叔叔。今晚的鳥況似乎較往常興盛，峰哥拿起對講機，呼著外場老鳥們，多call一些兼職的小鳥來陪襯。
峰哥的辦公室十分吵雜，我想這名記者可能沒辦法錄到什麼。桌面上架著雙螢幕，一面轉播著籃球聯賽的轉播，主播激動地描述著攻守戰術，細緻地分析球員們的各項身體數據。另一面則是播放著擦邊色情的三級片，畫面裡的交合明顯是借位，卻又處處溢滿激情。他說這都是上工前，必須存在的儀式感。
窗外的雨沒有要停的意思，滴滴答答敲著鐵皮屋頂，他們的話題又繞回了雨天。
「如果我懶得慢跑，也會去路燈下深蹲。那會讓人有種聯想，我很可憐，但我很努力，使我變得很獨一無二。」（待續）
其他人也在看
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 178
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 106
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 46
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」
台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 21 小時前 ・ 69
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 15 小時前 ・ 174
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 22 小時前 ・ 5
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 801
美喊記憶體課100%關稅！外媒點2台廠有麻煩
[NOWnews今日新聞]記憶體報價自2025年下半年起漲，市場出現結構性失衡，相關個股因報價上漲獲利大飆升，連帶讓股價大幅上漲，台股記憶體概念股飆風不止；不過，美國商務部長盧特尼克近日揚言對記憶體課...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 55
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 26
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 58
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 34
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 707
50%人都有！張嘴「乳白顆粒」飄惡臭 醫曝台灣人1壞習慣害的
發現喉嚨卡卡或「口氣」突然變差，除了可能是肝功能變差或胃食道逆流，也有很大機率是口腔裡長了「不速之客」扁桃腺結石。耳鼻喉科醫師李晏廷提醒，扁桃腺結石除了常見的喉嚨卡卡、口臭之外，還有兩個特殊症狀常被忽略。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 2 天前 ・ 36
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 1
威力彩衝5.7億！ 3生肖財運大逆襲「成吸金黑馬」
威力彩頭獎上看5.7億，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖，1月財運大逆襲成「吸金黑馬」，存款數字狂漲、錢包鼓到炸，富貴擋都擋不住！中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」 1地下探6度C
今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 3