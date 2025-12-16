鳥害來襲 農田上演人鳥大戰

農民自製驅鳥工具之一。 （記者湯朝村攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

新港鄉縣道１５７線周邊農田前花卉盛開，有嘉義版「普羅旺斯」稱譽，花卉豔麗吸引許多民眾賞花、攝影，有洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草、一串紅、圓仔花等高經濟價值花卉在此栽培，這些美麗花朵是日本株式會社與農友契作的採籽花卉作物。

花卉採籽農民最大的困擾是「鳥害」，還要耗費高昂的人力、物力進行「人道驅鳥」，嘉縣府農業處前處長林良懋觀察今年「農業科技」最大進步就是由敲鍋蓋、打臉盆，進步到標準「制式武器」，拿銅鑼敲不斷敲，聲音穿透力強，嚇鳥有效，但能否持續待觀察。建議政府補助驅鳥除鳥害。

廣告 廣告

對此，嘉義大學生物資源學系副教授許富雄分析，過去大陸曾大規模驅趕麻雀，反而導致蝗蟲肆虐；歐洲採取綠籬、輪耕與生態管理方式，在保護作物與維護鳥類之間取得平衡，值得台灣借鏡。

嘉義縣議員黃榮利也指出，每年五月嘉義地區一期稻作抽穗期，由於稻穀灌漿是麻雀的最愛，在成群空襲下往往成了空包彈，稻農損失慘重，因而這個階段是保護稻穀最重要時期，農民祭出各種方法驅鳥，除在稻田綁上五顏六色彩帶降低麻雀空襲，放鞭炮成了最常見的方式。