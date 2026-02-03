鳥松神農路48巷路況老舊待改善 林岱樺現勘促跨機關整合、汛期前完工

▲鳥松區道路安全受關注，林岱樺會勘神農路48巷，要求5月底前改善。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市鳥松區鳥松里神農路48巷因路面老舊不平，影響居民日常通行安全，地方長期反映改善需求。立法委員林岱樺與市議員黃飛鳳於2月3日下午邀集國防部、高雄市政府工務局、高雄市政府地政局土開處等相關單位辦理現地會勘，實地了解道路狀況，並就工程內容與權責分工進行協調，要求在今年五月底汛期來臨前完成改善工程。

林岱樺指出，神農路48巷雖僅約200公尺，卻是居民每天必經的生活道路，「道路改善不是小事，而是最基本的公共安全問題，只要牽涉到民眾安全，就不能因為權責分散而一再延宕。」她強調，此次會勘的重點，就是整合相關機關，讓問題不再被行政程序卡住，市議員黃飛鳳也在會中強調，這段路經過歷史變革，已經不是農業載運農路而是民眾長期行經的道路，必須保證用路人安全。

會勘結論指出，後續將針對神農路48巷約200公尺路段辦理刨鋪工程，由工務局提出經費需求，並與國防部、土開處等權管機關共同檢討經費支應方式。林岱樺表示，該路段涉及國防部等中央權管單位，必須透過跨機關協調才能順利推動，「跨機關協調本來就不容易，但只要是為了民眾用路安全，就一定要把責任整合起來。」

依照會議結論，相關單位須於2月6日前完成現地長寬面積盤點與經費估算；鳥松里里長謝唐欽主動提及，神農路48巷道路刨鋪工程里民期待已久，施工期間的地方溝通，他會協助向周邊住戶說明與協調。工程目標明確訂於2026年5月29日前、汛期前完成施工，降低豪雨期間道路風險。

林岱樺強調，會勘不是終點，而是責任的開始，「我會持續追蹤工程進度，確保行政單位的承諾不只停在紙上，而是真正改善在地方。」她也呼籲相關機關密切配合，加快行政流程，讓地方居民早日感受到道路改善的成果。（圖╱記者王苡蘋翻攝）