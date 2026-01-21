鳥界《我獨自升級》！落水魚鷹B01回歸 台東再現獵食英姿

去年3月在台東市郊魚塭落水獲救的魚鷹，時隔近1年再度被鳥友拍到重返棲地，展現捕魚英姿，有如動漫《我獨自升級》主角歷經挫敗後等級提升、強勢回歸。（鳥友提供／蕭嘉蕙台東傳真）

鳥類版《我獨自升級》！向來擅於衝水捕魚的二級保育類動物魚鷹，去年3月卻在台東市郊魚塭狩獵時狼狽落水，所幸經野灣野生動物保育協會救治及觀察後順利野放。時隔近1年，鳥友目擊牠強勢回歸，展現捕魚英姿，有如動漫主角歷經挫敗後能力等級提升，讓當時參與救援的保育人員感到相當欣慰。

「你回來了」，台東林姓鳥友說，日前在知本魚塭拍到1隻魚鷹，利爪上掛著1尾大魚，很驕傲地升空，展示戰利品，仔細檢視照片時發現牠的右腳配掛著編號B01的橘色腳環；經野灣野生動物保育協會確認，正是去年4月間在同地點繫放的魚鷹。

野灣野生動物保育協會人員表示，這隻魚鷹是去年3月27日被民眾發現在魚塭中漂浮掙扎、無法展翅升空，經獸醫檢查，翅膀無明顯外傷，但住院期間不願進食，只能透過人工塞食，卻容易引發牠緊張；考量沒有明顯傷勢，經多日觀察確認可正常飛行，便於4月7日野放。

保育人員指出，該協會為這隻魚鷹繫上編號B01橘色腳環，有利於將來追蹤，記錄，去年10月就有民眾通報，在知本魚塭周邊發現牠的蹤跡，前2天又有鳥友持續目擊，證實牠還在同一片棲地上生活，而且拍到牠成功捕獲大魚，代表牠維持著天生的獵食能力，頗感欣慰，並感謝鳥友熱情通報。

陳姓資深鳥友說，魚鷹在台灣屬冬候鳥，空中伸出利爪俯衝水面抓魚的英姿，是許多鳥友夢寐以求的精采畫面。推測牠當時可能因羽毛過於潮濕，或抓到的魚體過重，才無法起飛，只是一代梟雄落得狼狽不堪，甚至住院治療，一定讓牠感到顏面盡失；如今再度重返度冬棲地，不僅展現宛如動漫《我獨自升級》般的覺醒能力，也再次印證鳥類對棲地的忠誠度。

