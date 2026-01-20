鳥瞰阿蘇火山夯！直升機一趟接一趟沒停

直升機上360度角俯瞰，火山洞口清晰可見。（圖／東森新聞）





台灣人瘋日本旅遊，來九州很多人會安排到知名景點阿蘇火山搭直升機，因為風景超壯觀。有旅遊網紅分享很難預約，中午之前沒買票可能就搭不到。這回出事的搭乘點卡德利動物園，據了解，只有一架直升機載完一趟就會接下一趟。針對台灣2名遊客失蹤，觀光署表示暫時沒有接獲旅行團通報。

藍天白雲、陽光照耀，直升機上360度角俯瞰，火山洞口清晰可見。這裡是日本知名景點阿蘇火山，不少台灣人到九州旅遊，都會安排來這。

旅遊YouTuber「YY生活誌」：「它對我們台灣人來說，交通滿方便的，加上價格也算滿OK，那個視覺震撼度真的很高。通常如果你中午之前沒有去，你可能傍晚也搭不到，或者是你可能中午去，你可以排到的搭乘時間大概是傍晚的4點、5點。」

廣告 廣告

旅遊YouTuber透露，卡德利動物園的直升機行程，入園後就能報名，人氣很旺原因之一也是價格，以直升機行程來說不算貴。有4、7、10、15分鐘四種時間長度，最便宜每人6000日圓，約台幣1200元；最貴的包機3人6萬日圓，約台幣1萬2000元。

而飛機沒有固定班表，常常是一趟接著一趟，就算需要等待，因為就在動物園內，可以逛一逛再回來。

旅遊YouTuber「YY生活誌」：「很多爸爸媽媽會帶小朋友去搭乘的，就是動物園的搭乘點，也就是這次出事故的那一架直升機起飛的地方，附近也非常多咖啡廳，然後飯店在旁邊而已。」

擔心自由行有困難，不少旅遊公司也推出阿蘇火山「一日遊行程」，獨旅民眾能湊團報名，台灣團客到九州也常來這。但有導遊分享，受限火山活動跟天氣變化，只有部分旅行團會安排搭直升機。

旅遊達人Yvonne：「第一個就是天候不好的時候，第二個是火山活動的狀況，可能會影響直升機視線啦，這種情況之下，反而比較會影響真正要去那邊安排旅遊的限制。」

觀光署回應，目前尚未接獲旅行社相關事故通報，將持續關注。研判這回台灣1男1女搭直升機失聯，疑似是自由行民眾，搜救行動持續，只盼帶來好消息。

更多東森新聞報導

2台人搭日本直升機失聯 外交部發聲了

2台人搭熊本觀光直升機失聯 直播鏡頭疑拍到墜毀瞬間

疑發現殘骸！2台人搭阿蘇火山直升機失聯 搜救急前往

