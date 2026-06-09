鳥糞、臭池、外來種 大湖公園失守

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台北市大湖公園毗鄰白鷺鷥山，園內落雨松及錦帶橋等多樣設施吸引許多民眾前往休憩，議員何孟樺9日表示，大湖公園C池裡有近89.1％是外來種魚類，池水優養化也導致原生種幾乎無法生存，民眾遊湖更發現池水惡臭、鳥群糞便汙染道路及座椅，要求市府規畫長期改善方案，定期由府級開會強化各局處合作。市長蔣萬安回應，會設定專案開會定期協調改善，1個月後提供初步回覆。

何孟樺昨於議會總質詢時指出，捷運大湖公園站2號出口旁大湖公園C池內，有高達89.1％為外來種魚類，其中琵琶鼠、粉紅副尼麗魚比率占了池內物種的50％，近年來因大湖公園施作濬深與水泥護岸，原本吸收池中營養鹽的水生植物遭移除，隨著池內水質持續優養化、溶氧降低，能適應惡劣環境的外來種魚類逐漸取代原生種，琵琶鼠還會挖洞破壞堤岸。

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何孟樺表示，夏秋季節湖水因水溫上升溶氧量降低，外來種魚類也無法生存，屍體與糞便產生大量有機物加速細菌分解水中氧氣，湖邊鳥群排放糞便汙染道路及公園座椅，管理人員沖刷至池中也加速池水優養化，遊湖民眾就曾抱怨池水惡臭。

此外，何孟樺觀察大湖公園上游大溝溪，在大雨後暴漲沖刷大量懸浮物質及枯木流向大湖公園，北市水利處雖裝設攔汙索、在出水口建置沉砂池，但仍無法阻絕有機物，若要徹底解決大湖公園水質，上游需做更多水土保持，現有滯洪池旁皆為草皮保土能力有限。

何孟樺建議，市府應總結歷來優養化改善會議及外來種移除報告建議，規畫長期改善方案，提升目前優養化改善會議至府級，優先改善水位管理、推動提岸淺坡生態化、大溝溪流域整體管理、鷺科水鳥營巢處置。

蔣萬安回應，會強化水利處、北市公園處及NGO合作，設定專案定期開會協調改善大湖公園C池優養化，協助外來種移除、緩坡建置設計，也會請公園處、廠商加強大湖公園內道路清潔頻率，1個月後提供初步回覆。

水利處表示，會再跟公園處協調水位調控機制，避免大湖公園C池生態受到外來種影響；公園處強調，將於1個月內提出C池生態化長期規畫方案，包括湖泊水位及水量調控、堤岸淺坡生態化、大溝溪流域管理及鷺科水鳥營巢管理措施等事項。