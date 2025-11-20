鳥類五星級度冬天堂 大漢溪濕地南遷首選休憩站

《圖說》鶺鴒英文名稱Wagtail意為搖尾。〈高灘處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】秋意漸濃，東亞候鳥遷徙的熱潮再度展開，台灣是候鳥遷徙路徑上的重要驛站，近日迎來一批批熟面孔-冬候鳥。除了過境短暫停留的「國慶鳥」灰面鵟鷹外，各式雁鴨、鷸科與鴴科鳥類也紛紛飛抵新北大漢溪沿岸濕地，在此展開舒適的度冬生活。

高灘處長黃裕斌表示，早期以處理生活污水為主的大漢溪人工濕地，經過十多年持續的生態營造與維護，如今已蛻變成候鳥眼中的五星級「度冬飯店」。這裡不僅有豐富的水域生態，更擁有多樣化的棲地環境，成為鳥類南遷途中首選的休憩天堂。

《圖說》磯鷸背上羽色深褐腹部白且腿灰黃，肩膀有一塊明顯的三角形白斑。〈高灘處提供〉

他說，在濕地邊緣，常可見到「裙擺搖搖」的可愛成員們—磯鷸與鶺鴒科鳥類。磯鷸體型中等，背羽深褐、腹部雪白，肩上帶有醒目的白色三角斑，喜歡在泥灘邊疾步覓食，尾羽上下擺動，模樣十分俏皮。

此外，鶺鴒科成員如白鶺鴒、黃鶺鴒與灰鶺鴒，動作輕盈靈巧，飛行時呈波浪狀軌跡，發出清脆「唧唧」聲，在草地與灘地間穿梭，為秋冬濕地增添靈動生機。

黃裕斌指出，在新海濕地區域內，常常同時觀察到磯鷸、灰鶺鴒及黃鶺鴒等「濕地舞者」，正因大漢溪濕地擁有草生地、水域邊坡與淺灘等多樣微棲地，滿足不同鳥類的棲息與覓食需求，展現出高灘地生態復育與濕地管理的豐碩成果。

《圖說》冬季限定的灰鶺鴒。〈高灘處提供〉

愛好鳥類攝影的王小姐表示，大漢溪濕地位於市區內，交通便利，每到這個季節，濕地內常見多樣化候鳥駐足，自已常利用天氣好時段至濕地拍攝鳥類優雅姿態，偶爾可捕捉到鳥類成群結隊的飛行畫面，是入門鳥類攝影者的天堂。

黃裕斌表示，欲知大漢溪人工濕地的故事，歡迎造訪位於華江橋下的「大漢溪濕地生態廊道導覽中心」，可提供預約導覽服務，讓大小朋友在賞鳥遊憩之餘，也能認識人工濕地的多重功能與保育意義。

《圖說》草地覓食的黃鶺鴒。〈高灘處提供〉

交通及導覽資訊：

1.交通資訊

新海二、三期人工濕地

(1)公車 310、307、810、857、786至「板橋國中，板橋435藝文特區」下車→新月橋至新海二、三期人工濕地

(2) 板橋四汴頭越堤道(停車場)或湳仔溝橫移門進入→大漢溪自行車道(向北)→新海三期人工濕地，步行約15分鐘。

2.導覽資訊(大漢溪濕地生態廊道導覽中心)：

(1)地點：新北市華江橋下河濱公園

(2)服務時間：每週二至週日上午9時至下午5時(週一休館)

(3)高灘處官網https://www.hrcm.ntpc.gov.tw/

(4)服務中心粉絲專頁https://www.facebook.com/ntpcwetlands