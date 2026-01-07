鳥 籠（組詩）／殷賢華

殷賢華

在鳥市，賣鳥人將鳥籠遞給我

我知道我買下的

不過是一只鳥的自由

自由是無價的！

某一天我大發慈悲

打開鳥籠，打開門窗

沒想到鳥竟無動於衷

或許自由是有價的，鳥以自由

換來衣食無憂

我索性把鳥籠丟出窗外

鳥仍在家裏上下翻飛

我終於明白，我的家

不過是一個更大的鳥籠

◆鎖 鏈

自戴鎖鏈的人

當然不一定是罪人

有可能是內心的警戒

甚至只是身體的裝飾

自戴鎖鏈的人上路

行人紛紛遠離

自戴鎖鏈的人喜靜

只想做孤獨的行者

你看那鎖鏈

一個又一個鐵環

環環相扣，讓鐵

壓住輕浮的翅膀