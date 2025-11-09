《鳩摩羅什‧千年一譯》開鏡大吉‧歌仔戲女王唐美雲 親揭光頭10年的祕密

唐美雲最大的願望就是歌仔戲永續/記者倪有純攝

電視歌仔戲《鳩摩羅什‧千年一譯》，9日在中影文化城開鏡，方馨（左）與製作人唐美雲在劇中是母子關係。（武童文化事業提供）

預定拍攝10集的大愛戲劇《鳩摩羅什‧千年一譯》（2025/11/9）日在中影文化城正式開鏡，唐美雲頂光頭現身，媒體都吃了一驚，她笑說平常頭髮忽長、忽短，：「有一種東西叫假髮，一天三個造型也沒問題。」她光頭至少也10年了。 唐美雲表示自己十幾年前拍《高僧傳》就習慣光頭造型，甚至樂在其中：「我覺得『圓頂』很自在、很輕鬆，省掉很多生活上的麻煩，而且也沒有煩惱絲。」

該劇由製作人唐美雲、導演鄭文堂與藝術總監黃文英，帶領方馨、陳竹昇、唐文華、陳家逵、陳俞諺、劉宇翔、杜健瑋、李嘉、梁芳毓，以及全體製作組成員，共同茹素並祈求拍攝順利，一切平安。 中影文化城已多年沒有古裝戲拍攝，這部戲的場景與藝術總監黃文英負責2015年獲坎城影展導演獎，侯孝賢執導的「刺客聶隱娘」場景非常相似，黃文英駕輕就熟。該劇承襲⼤愛台《⾼僧傳》系列2.0版參與的藝術總監黃文英是國際級的、演員也都是很優秀一時之選，全⾯升級製作規格。

開鏡拍攝的戲份正好是唐美雲（飾演鳩摩羅什）與唐文華（飾演後秦皇帝姚興）的「雙唐」對手戲，當走進由美術組細心考據後所搭設的長安御書房時，每一處都充滿時代氛圍與藝術巧思，無不讚歎電影級的場景設計。唐美雲表示：「這齣戲籌備了三年，除了考據比以往更加嚴謹外，製作團隊的規格也是全面升級，尤其為了追求質感，該花的錢就是要花。」

唐美雲成立歌仔戲團已28年，雖然每次演出幾乎都票房爆滿，但因製作費驚人，每年都在虧錢，她認了，每年都被質疑到底有沒有金錢數字概念，她說「虧掉的錢我可以在信義區買好幾棟房子！」

唐美雲舉例說， 由古寺改造的長安御書房很美，視野往外看到庭院是一片荒蕪，唐美雲場勘時覺得「如果是我生活在這裡的話，我看出去的景象應該是一片綠色。」正是這個在開拍前兩天突然萌生的想法，美術組緊急聯絡廠商並植上草皮，還另外聘請專業人員來維護綠意，唐美雲一開口，劇組馬上要帳單，唐美雲表示「實在很對不起控制預算的製片組，但是把戲做好真的很重要，你們看，效果是不是很好！」

唐美雲有社恐

在歌仔戲領域天王般的地位，受到影迷愛戴，她自曝和有社交恐懼症，她和蔡振南一樣有社恐，「南哥社恐，他說他的憂鬱、躁鬱是顯性的，我的屬於隱性，他有觀察到，也說隱性更會內傷，因為一直壓抑，要適度的釋放」，所以演出、創作、念書反而成了她的出口。

唐美雲平常習慣跟熟悉的人工作，方馨笑說，她之前在《娘家》演唐美雲的女兒，《孟婆客棧》兩人演男女朋友，到了《鳩摩羅什》關係變成母子，「是我演美雲姐的媽！應該是我們上輩子就非常有緣分，能演這樣的戲也在修我自己，某個時機點美雲姐總會邀我來參與，算是在度化我，很感恩」。

陳竹昇也說他跟方馨是同樣的感覺，每隔一段日子就會受到唐美雲的青睞邀請，從《月夜情愁》、《孟婆客棧》開始，「每隔一段日子就會邀請我來修行、度化我一下」，他劇中飾演大師的俗家弟子高仁，一路跟隨大師、陪伴到老，「高仁這個角色是因為辯論而臣服於小他15歲的鳩摩羅什，一路陪伴著在不同國家裡經歷各種考驗，時間長達近60年之久。所以他是孫悟空，又有豬八戒幽默詼諧，又像沙悟淨般照顧著這位『小』師父，是三種經典面向同時集於一身的角色。」

飾演武將（陳才）的陳家逵這回是蓄著鬍子的全新古裝造型，唐美雲稱讚他的古裝扮相「將才、大扮」非常帥氣，陳家逵也笑說：「原來我長得一副古人臉！因為導演需要一位亦正亦邪的角色，這次是第一次武將身上嘗試」，他苦笑說自己的古裝行頭一層又一層重得不得了，也是一大挑戰。

面對花錢毫不手軟的唐美雲，製作團隊的共識就是「不要讓她有機會想，因為她一想就會花錢」。《鳩摩羅什‧千年一譯》會不會遇到之前拍攝《孟婆客棧》一樣的資金問題。唐美雲表示「雖然《鳩摩羅什》是十集的內容，不像《孟婆客棧》有三十集之多，但是因為考據嚴謹與製作規格的全面提升，所以花費肯定不會比較少。「我只能說目前還沒進展到那邊，而且製作團隊都會幫忙把關，一直交代錢要花在刀口上，只是偏偏我們的刀口有點多而已～」