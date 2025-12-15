南部中心／劉尹淳、陳凱茂 高雄市報導

2025年進入倒數，高雄鳳山區一處文創工作室，最近在臉書公布，明年2月，將在鳳山第二公有市場，舉辦新年市集，還有多元文化遊行，看似平常的活動宣傳，卻有民眾發現，海報下方的假人，手上高舉中國的五星旗，質疑主辦方是到對岸拿圖嗎？對此，文創工作室負責人出面澄清，海報是用AI製作的，沒有做好內容審核，向大眾致歉。

鳳二市場海報「高舉五星旗」？ 文創工作室致歉「AI製作」未做好把關

主辦方之一的鳳二自治會說，海報最原先設計，有越南國旗，後來經住民協調，才又加入印尼、中國的五星旗，並非只有中國國旗。（圖／民視新聞）

藝術家用劇場表演，帶民眾走進老市場，認識歷史文化，這是高雄鳳山區一處文創工作室，舉辦的社區活動，最近在臉書公布新年派對活動，卻引發爭議。海報上寫著，新年市集暨多元文化遊行，明年2月1號，將辦在鳳山第二公有市場，海報底下好幾個假人，第一人手上竟然高舉中國的五星旗，圖片PO上網，有網友說，為何只凸顯五星旗，是到對岸拿圖嗎？小心被炎上。高雄市議員張博洋表示，你用多元文化去包裝，卻只有五星旗可以一枝獨秀的話，難免讓人家覺得此地無銀三百兩。鳳山第二公有市場自治會會長王志禎表示，五星旗就是有點彆扭啦，它海報是有很多個國家，但是它只是把中國國旗放在第一個啦。

這間文創工作室在地經營五年，致力經營地方文化再生，後續已撤換具有爭議的文宣海報，也強調並無任何政治意圖。（圖／民視新聞）

主辦方之一的鳳二自治會說，因為活動主打多元文化，市場附近有印尼、越南住民，海報最原先設計，有越南國旗，後來經住民協調，才又加入印尼、中國的五星旗，並非只有中國國旗，設計海報的工作室也還原設計過程。跨蝦米文化創意工作室林喚玲表示，其實一開始先透過AI來生成這張圖，透過AI的協助來做了設計，當然後續在審查上也不夠嚴謹，所以造成各位民眾，以及一起合作的所有單位的困擾，那我這邊要先跟大家來做個致歉。高雄市府市政顧問蘇致榮表示，林喚玲老師她本身在我們這邊市場，也跟我們這些在地的自治會，一直長期努力在振興這個市場，所以她本身沒有任何的統獨立場，所以也請我們網友不要過度的遐想聯想。工作室在地經營五年，致力經營地方文化再生，後續已撤換具有爭議的文宣海報，也強調並無任何政治意圖，只盼民眾透過社區營造活動，走進鳳山第二公有市場，認識百年老市場的文化。

