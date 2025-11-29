鳳信有線辦影像創作營 樂齡學員學手機拍攝

台灣大寬頻鳳信數位有線電視在高雄市鳳山區自強里舉辦媒體識讀暨社區影像創作營，吸引社區長輩參加。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

台灣大寬頻鳳信數位有線電視在高雄市鳳山區舉辦「媒體識讀暨社區影像創作營」，邀請專業師資教導社區民眾以智慧型手機學習拍攝技巧，並將課堂所學實際應用於生活當中，透過攝影及照片分享，豐富自己的生活。

台灣大寬頻鳳信數位有線電視基於敦親睦鄰辦理「樂齡學習趣」系列活動，日前在鳳山區福誠里與新強里舉行「媒體識讀暨社區影像創作營」，邀請業界資歷豐富的林鴻文老師，帶領學員認識智慧型手機的拍攝技巧，從鏡位擺放、構圖設計到美學培養，甚至是鮮少使用的全景攝影與連拍模式，一步步手把手帶領樂齡學員操作，透過老師的細心講解，學員們都能夠完整吸收，於實作分享產出自己的攝影作品。

廣告 廣告

台灣大寬頻鳳信數位有線電視林勝宏總經理表示，為讓客戶擁有最安全的上網環境，台灣大寬頻鳳信數位有線電視攜手世界級資安品牌「趨勢科技」，推出網路守護家方案，首創業界依成員分級設定，無時無刻替全家人阻擋駭客及病毒攻擊，且設備狀態淺顯易懂，能輕鬆掌握家中成員網路使用狀況，防範危險網站攻擊、降低網路詐騙風險。目前台灣大寬頻鳳信數位有線電視也推出好康活動，凡申辦1G上網指定方案就可免費體驗網路守護家多重服務，希望以最實惠的價格，讓用戶享有安心又順暢的上網體驗。

鳳山區福誠里里長許德發表示，過去不曾留意手機內建的相機功能，這次課程學到許多拍攝技巧，加上參與學員都是長輩，鼓勵長輩活到老學到老，培養更多興趣，也增加對科技應用的認識。

新強里里長李得勝感謝台灣大寬頻鳳信數位有線釋出企業資源，讓鳳山在地有興趣學習數位應用的長輩，能走出家門與志同道合的夥伴一起學習新事物，也期待未來有更多合作機會，造福當地民眾。