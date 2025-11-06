鳳凰上看強颱！專家揭最新路徑「對台灣很不利」：快做好防颱準備

生活中心／許智超報導

氣象粉專分享鳳凰颱風最新動態，指這樣的走勢對台灣而言最不利。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

輕颱「鳳凰」今（6）日上午8時的中心位置在北緯9.9度，東經140.8度，以每小時13公里速度，向西北進行。根據美國聯合颱風警報中心（JTWC）估計，鳳凰在巔峰時期的強度，已踏上強烈颱風等級的門檻，而日本氣象廳也預判在中颱上限的等級。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前鳳凰颱風預測路徑變化不大，預計下週二穿越菲律賓進入南海後，會北轉朝台灣接近，下週三至四之間穿越台灣上空，這樣的走勢對台灣來說最不利，因此呼籲民眾開始做好防颱準備。

廣告 廣告

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風最新動態，整體來說路徑變化不大，模式預報均逐漸收斂、明朗，下週二間穿越菲律賓、進入南海後，會大角度北轉，朝台灣接近。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風預計下週三至四之間穿越台灣上空，強度仍可達輕颱上限或中颱下限，這樣看它卡在菲律賓多久，這樣的走勢對台灣而言最不利，請大家這幾天要開始做防颱準備！

中央氣象署說明，位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今日凌晨2時發展成第26號颱風「鳳凰」（國際命名FUNG－WONG），中心位於鵝鑾鼻東南東方2640公里的海面上，以西北方向前進，預計下週一會移動到呂宋島附近，在下週二之後將會影響到台灣附近的天氣。

至於程度的大小要視後續路徑而定，目前不確定性仍大，請留意氣象署對此颱風的最新預報；另外，第25號颱風「海鷗」（國際命名KALMAEGI），未來持續朝越南方向前進，有增強為強烈颱風的趨勢，對台灣無直接影響。

更多三立新聞網報導

鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光

光復鬼故事／家人捨命救小沂！補助金遭領走還被趕 房東竟是戶政人員

普發一萬正式開跑！一票卻「不敢上網登記」 原因曝光：真的會怕

準鳳凰將成颱！粉專曝「北轉1路線」對台影響最劇烈：全台都有感

