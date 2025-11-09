鳳凰上看強颱 最快明發海警

今天各地大多是多雲到晴，只有基隆北海岸、大台北山區、東半部地區，還有恆春半島，偶爾會有零星短暫雨，南部的高溫甚至會超過30度，不過，要注意的是颱風、鳳凰，目前它的颱風眼清晰可見，逼近強颱規模，暴風圈已經觸及菲律賓了，氣象署路徑預測顯示，鳳凰，明天會通過菲律賓呂宋島之後，將會北轉，預計13號最接近台灣，並且有可能在中南部一帶登陸，民眾要做好防颱準備，目前各國預測路徑都趨於一致，而且，還要擔心颱風跟東北季風帶來的共伴效應，可能會有劇烈降雨，透過降雨區試圖清楚看到，明後天，北部、還有東半部，有些地方出現紫爆情況，有可能發生致災性降雨的趨勢。

外頭豔陽高照的好天氣，可要好好把握了，因為中度颱風、鳳凰來勢洶洶，無論如何，都會對全台天氣，造成影響。

廣告 廣告

氣象署預報員 張承傳：「台灣附近的垂直風切會比較大一點，所以(鳳凰颱風)它往北的移動，接近台灣海峽的過程當中 強度方面，可能會預計逐漸地減弱的趨勢，所以預計在周三的話，在接近台灣海峽這一帶的時候，強度上 接近台灣的時候，有機會是會變一個，輕度颱風等級的強度。」

氣象署預估，鳳凰接近台灣時，強度可能會減弱為，輕度颱風，但受到外圍環流和東北季風「共伴效應」，北部、東半部影響、首當其衝，至於，最劇烈的時間點，落在11號和12號。

氣象署預報員 張承傳：「最明顯降雨的區域主要是在，基隆北海岸 大台北地區，跟整個東半部地區 還有恆春半島，在明 後兩天都會有，大雨跟豪雨發生的機率，在周三這天的話，大雨跟局部豪雨的區域，會轉移到中南部地區跟花東地區，在周三這天會有大雨或局部豪雨，發生的機率，周四的話 這個颱風的位置，大致上會移動到，台灣的東北方的海面上，強度有機會減弱成熱帶性低氣壓。」

不過，颱風轉向時機和強度，還是存有不確定性，實際影響範圍、程度，還得要繼續觀察，也提醒民眾，不要掉以輕心。

更多 大愛新聞 報導：

台大慈青邀海外友人 淨灘"手"護大地

學業中輟用愛彌補 奮發向上永不嫌遲

