鳳凰下周一北轉是關鍵 氣象署：不排除發警報

鳳凰颱風目前持續往西北西前進，下周影響台灣的機率相當高，中央氣象署表示，鳳凰下周一（10日）前後就會接近巴士海峽至台灣附近海面，由於環境開始變複雜，使得颱風有逐漸北轉的趨勢，目前預測北轉的位置及後續路徑仍有不確定性，因此下周一是關鍵，不排除發布颱風警報，提醒民眾密切留意。

氣象署今天在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」發文指出，根據目前資料顯示，鳳凰颱風周日（9日）之前穩定往西北西朝呂宋島方向移動，到了下周一環境開始變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，轉折的時間及位置相當關鍵，不排除發布颱風警報。

廣告 廣告

氣象署說明，目前預測資料對北轉的位置及後續路徑仍有不確定性，從台灣東側近海北上、從台灣海峽北上，甚至登陸通過台灣，都在可能的範圍內；不過在北轉之後的海氣環境會較不利颱風發展，因此預期颱風北上後強度會減弱。

氣象署分析颱風對台灣天氣的影響，預估周六（8日）起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海須注意長浪；周日晚上下周一東北季風增強，北部及東北部氣溫下降、降雨機率增加，尤其北北基宜雨勢較明顯。

氣象署表示，下周二、三受到鳳凰颱風或其外圍環流影響，大台北、東半部、南部地區降雨機率高，要留意局部豪大雨，北部及中部地區也有局部短暫雨；不過實際雨勢的大小、影響時間及區域仍要視颱風的位置及強度而定。

更多中時新聞網報導

NBA盃》東契奇復出摘44分 湖人作客捕熊

補充保費採年結 在野質疑變相調漲

謝侑芯遺體恐延誤返台 家屬討公道