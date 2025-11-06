鳳凰不排除登陸侵台！下週各地防「暴風大量致災雨」 暴風侵襲率曝

生活中心／施郁韻報導

下週二、週三各地慎防鳳凰挾「暴風及大量致災雨」的威脅。（圖／老大洩天機）

中央氣象署指出，今年第26號颱風「鳳凰」已在凌晨2點生成，中心氣壓998百帕，凌晨2時的中心位置在北緯13.2度，東經114.3度，即在太平島北方310公里之處（鵝鑾鼻西南方1190公里之處），以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒48公尺（即每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（即每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑100公里。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，今日至下週日（6至9日）仍受「東北季風」影響；但水氣減少，各地為多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐日減弱、氣溫逐日漸升，各地白天偏熱，各地區最高氣溫皆達30度以上、早晚涼的天氣。今日各地區氣溫為：北部20至30度、中部19至33度、南部20至33度、東部20至31度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一（10日）鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大。下週二、週三（11、12日）各地慎防鳳凰挾「暴風及大量致災雨」的威脅，模式仍有「不確定性」，需密切觀察。下週四（13日）下午鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。

吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，「中颱海鷗」今午至明日以最強之姿，挾暴風及致災雨侵襲越南，有相關行程應注意。最新歐洲系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島北部後北轉，侵襲台灣，各別模擬路徑分布在兩側，但已較先前收歛，顯示預測路徑的「不確定性」也比較縮小。

吳德榮提到，最新歐洲模式12日8時模擬圖顯示，鳳凰中心已在台灣西南方海面，受呂宋島、台灣地形及部分中緯度空氣的影響，其強度有由顛峯而漸減弱的趨勢，仍挾「暴風及大量致災雨」威脅台灣，絕不可小覷。

120小時颱風暴風侵襲機率，恆春達20%。（圖／中央氣象署）

氣象署公布各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率，全台最高落在恆春25%，其次是蘭嶼20%、高雄市18%、屏東縣17%、台南市15%、台東縣14%，綠島13%。相關預測數據持續更新，未來是否會有變化，需持續留意氣象署官網資訊。



